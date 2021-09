Grace Kelly : pourquoi Jackie Kennedy avait une "jalousie intrinsèque" envers la princesse

Le 19 avril 1956, les regards du monde entier sont tournés vers un petit rocher souverain au bord de la Méditerranée. Devant 30 millions de téléspectateurs éblouis, la star hollywoodienne Grace Kelly vient de dire oui au prince le plus charmant et convoité d’Europe : Rainier III de Monaco.

Grace Kelly est sublimement belle, grâce, dans sa tenue immaculée de style Renaissance, offerte par les studios américains, ornée d’une coiffe de dentelle rebrodée de semences de perles. Elle vient de dire adieu à une vie et oui à une autre. Nous l’appellerons désormais Grace de Monaco. "Au fond, ils (Rainier et Grace, ndlr) nous ont fait rêver, mais c'est elle qui apporte tout : le rayonnement, les Américains, les capitaux... Franchement c'est elle qui a fait de Monaco ce que Monaco est aujourd'hui", démarre Elisabeth Gouslan, journaliste et écrivain, auteure du livre Grace de Monaco : la glace et le feu.

"Et puis la naissance de Caroline (23 janvier 1957, ndlr) est un évènement mondial. Elle apparaît en bébé froufroutant en une de Life (...) Ce qui est très drôle, c'est que cinq mois plus tard, une autre Caroline va surgir : la fille des Kennedy. Donc il y a eu aussi une rivalité entre Jackie et Grace", ajoute Elisabeth Gouslan. "Elles étaient toutes les deux First ladies, elles étaient en rivalité", précise la journaliste.

Une idylle adolescente à l'origine d'une rivalité

"Il faut savoir que John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il avait 17-18 ans avait rencontré Grace au cours d'une croisière, parce que le père Kennedy et le père Kelly étaient assez copains. Ils étaient le même genre d'individus de plein pouvoir", raconte Elisabeth Gouslan.

"Et il y avait eu une petite amourette adolescente (entre JFK et Grace Kelly, ndlr) que les papas voyaient d'un très bon œil, j'imagine", explique-t-elle. Vous connaissez la suite, l'histoire ne s'est pas faite car Grace Kelly et JFK ont eu des destins différents. "Mais, je pense que Jackie Kennedy le savait (cette idylle, ndlr) et elle avait une espèce de jalousie intrinsèque envers Grace", conclut Elisabeth Goslan.

