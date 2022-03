Real-PSG : Navas-Donnarumma, moment clé de la bascule ou poursuite de l'alternance ?

Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma à l'entraînement avec le PSG le 19 août 2021

Gianluigi Donnarumma ? Keylor Navas ? Avant chaque match du PSG, la question de l'identité du titulaire dans les buts revient sur le tapis, dès lors que l'Italien et le Costaricien sont aptes. Avant chaque match, Mauricio Pochettino y a droit, puisque depuis le début de la saison, l'Argentin a toujours refuser d'établir une hiérarchie entre ses deux portiers.

"Avez-vous choisi le gardien qui jouera à Nice et à Madrid", lui a-t-il encore été demandé vendredi 4 mars. "Pour demain, oui, ce sera Keylor ou Gigio, s'est-il même amusé avant la dernière sortie en Ligue 1 précédant le 8e de finale retour face au Real. Pour mercredi, non, pas encore".

De fait, depuis l'arrivée du géant italien (1,96 m, 23 ans) fraîchement sacré champion d'Europe des nations et même meilleur joueur du tournoi l'été dernier, l'alternance prévaut avec l'ancien du Real Madrid (1,85m, 35 ans), à Paris pour la troisième saison. Une alternance quasiment systématique, que ce soit en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions, avec trois matches pour chacun des deux en phase de poules.

Jamais l'annonce du titulaire n'avait été tant attendue

Le match aller face au Real (victoire de Paris 1-0) a toutefois marqué une rupture : Donnarumma était titulaire pour la deuxième fois de suite en C1. Est-ce pour mieux laisser la place à Navas au retour ? Au contraire, ce 8e de finale va-t-il entériner la prise de pouvoir du plus jeune des deux ? Jamais l'annonce du titulaire n'avait été tant attendue.

Pour de nombreux observateurs, à commencer par des proches du club parisien, il n'y a toutefois pas de doute : Navas débutera. D'une part parce que Pochettino n'a aucune raison de s'ajouter un problème de gestion de vestiaire. D'autre part au nom de l'expérience et du passé madrilène de celui qui porte le numéro 1 sur son maillot - Donnarumma porte le 50.

Doute il y a forcément

Pourtant, doute il y a forcément. En dépit de ses 23 ans, Donnarumma compte plus de 300 matches chez les professionnels, avec l'AC Milan, où il a débuté à 16 ans, Paris et la Squadra Azzura (40 sélections déjà). C'est lui qui était dans la cage lors des deux rares matches référence cette saison, contre Manchester City (2-0) en poules et à l'aller contre le Real, donc, alors que Navas était par exemple de l'équipe battue chez les Citizens (2-1).

Reste une question : comment faut-il lire l'alternance des dernières rencontres en Ligue 1 ? Navas a joué à Nantes et à Nice, deux rencontres encore ponctuées de défaite (3-1, 1-0). Entre les deux, Donnarumma a joué contre Saint-Étienne pour un succès 3-1 à domicile. La présence du premier à Nice devait-elle lui servir de préparation à Madrid ? Ou plutôt de lot de consolation avant de devoir céder la place, probablement définitivement lors des prochains grands rendez-vous, s'il y en a en Ligue des champions ? Verdict mercredi 9 mars sur les coups de 20h, une heure avant le coup d'envoi...

