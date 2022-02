Revoilà l'hymne qui fait rêver joueurs et supporters, dirigeants et entraîneurs sans doute aussi. Revoilà l'ambiance des grandes soirées européennes, dans un Parc des Princes sans aucune limite de spectateurs, entre peur du vide et rêve de conquêtes, espoir de ne pas être déçu, de voir son équipe se mettre dans les conditions les plus favorables possibles en vue du match retour.

Quelconque voire parfois inquiétant dans le jeu depuis le début de la saison, très rarement convainquant (contre Manchester City en septembre, plus récemment à Lille), le PSG se trouve à un tournant de sa saison, mardi 15 février (21h) avec ce 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Certes, Paris est un confortable leader de Ligue 1, capable de s'arracher dans les derniers instants pour gagner. Certes, ce Real de Carlo Ancelotti semble moins effrayant que celui de Zinédine Zidane.

De son côté, Mauricio Pochettino martèle depuis des semaines qu'il sent du progrès dans les troupes parisiennes, que son équipe sera prête pour le grand rendez-vous. Aux Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Lionel Messi, mais surtout à ceux qui les entourent de le prouver. Le match retour aura lieu le mercredi 9 mars à Santiago Bernabeu.

PSG-Real : l'avant-match en direct

20h04 - Benzema est bien titulaire au Real :



Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius



20h00 - Pochettino annonce que Neymar entrera en jeu en seconde période.



19h56 - Et voici le 11 de départ du PSG, avec Donnarumma dans les buts, Danilo et Paredes avec Verratti au milieu et Neymar sur le banc :



Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé

19h45 - Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.