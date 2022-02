On connaissait la passion du président de la République pour le football, grand supporter de l'OM... Mais on ne pouvait pas se douter qu'il interviendrait dans la carrière d'un joueur pour tenter de le convaincre de rester en France. D'après les informations du quotidien espagnol El Mundo, Emmanuel Macron s'intéresserait de très près à l'avenir du joueur de foot Kylian Mbappé.

Ce jeudi 17 février, le Président l'aurait ainsi vivement encouragé pour qu'il reste dans l'équipe du PSG. Le quotidien assure que l'ancien président Nicolas Sarkozy serait aussi intervenu.

Mbappé termine son contrat avec le PSG l'été prochain. Depuis deux mois, des rumeurs insistantes assurent que sa prochaine équipe sera le Real Madrid. C'était d'ailleurs face au Real qu'il a fait gagner le PSG mardi 15 février. À la question de savoir si cette victoire lui donnait envie de rester dans l'équipe, Kylian Mbappé avait répondu "on ne pèse pas une décision sur un match".

Respect mutuel entre Mbappé et Macron

Emmanuel Macron connaît bien le joueur originaire de Bondy. Il s'était aussi montré très élogieux à son égard dans le journal L'Equipe le jeudi 6 janvier, assurant qu'il a "la tête sur les épaules".



Dans un entretien à Paris Match en décembre dernier, Mbappé confiait qu'il lui arrivait de voir Emmanuel Macron "de temps en temps. Il me félicite pour mes prestations". "C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club", avait ajouté le joueur.



Dans une vidéo de McFly et Carlito, Emmanuel Macron avait échangé par téléphone avec le Bondynois. Il avait d'ailleurs dévoilé une "fausse" anecdote où il avait raconté qu'il s'occupait de la carrière de la star du PSG et qu'il allait signer à Marseille.

Sarkozy, un grand supporter du PSG... et de Mbappé

Au même titre qu'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy est un grand fan de football. Alors qu'il s'est rendu au parc des princes en pleine soirée électorale, il avait alors déclaré : "Cela fait quarante-cinq ans que je vais au Parc des Princes. Je n'ai pas l'intention de changer mes habitudes". Il se serait d'ailleurs bien vu président du PSG, comme il l'avait déclaré à l'Express en 2014.

L'ancien président de la République est aussi un grand fan de la star du PSG, Kylian Mbappé. Dans un documentaire diffusé sur M6, il estimait : "Kylian Mbappé montre que tout est possible" rappelant qu'"il aurait pu faire comme tous les autres et aller en Angleterre ou aller au Real Madrid, club qu'il admirait". Alors que tous les clubs le demandaient, il a choisi le PSG, "parce que ses racines sont la région parisienne".

Que va faire Kylian Mbappé ?

Lors du match contre le Real Madrid, mardi 15 février, le jeune homme de 23 ans a assuré sur RMC Sport qu'il était "vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain".

De son côté, le quotidien El Mundo a assuré que "les interventions politiques de Macron ou Sarkozy n'altèrent pas le Real Madrid, qui maintient sa ferme intention de signer Mbappé l'été prochain". À quelques mois de la fin de son contrat, l'avenir de celui qu'on qualifie comme étant "le meilleur joueur du monde" est donc toujours incertain...