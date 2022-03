Real-PSG : comment suivre le 8e de finale retour mercredi 9 mars

Le rêve européen du PSG va-t-il se poursuivre ou se fracasser, une nouvelle fois, dès les 8es de finale, comme en 2017 (FC Barcelone), 2018 (Real Madrid) et 2019 (Manchester United) ? Trois semaines et un jour après sa victoire 1-0 au match aller au Parc des Princes sur un éclair de Kylian Mbappé à la 94e minute, Paris retrouve le Real dans son antre de Santiago-Bernabeu, mercredi 9 mars (21h).

Victime d'un violent coup sur le pied gauche à l'entraînement à un peu plus de 48 heures du grand rendez-vous, l'attaquant de 23 ans figure bien dans le groupe qui s'est envolé pour la capitale espagnole. "Il y a un PSG avec Kylian et un autre sans Kylian", a encore souligné, s'il le fallait, l'entraîneur de Nice Christophe Galtier à l'issue de la victoire des Aiglons sur les Parisiens (1-0), samedi 5 mars en Ligue 1.

Ce 8e de finale retour Real-PSG est à suivre à la télévision sur Canal+ et RMC Sport. Les deux groupes co-diffusent également Liverpool-Inter Milan (2-0 pour les Reds à l'aller) mardi 8 mars pour le coup d'envoi de ces matches retour, via C+ décalé et RMC Sport 1. Toutes les autres rencontres sont proposées par beIN Sports.

RTL et RTL.fr sont également bien sûr mobilisés pour Real-PSG. À la radio, retrouvez Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaladi de 20h45 à 23h30 voire plus en cas de prolongation et de tirs au but. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau sont à Madrid pour commenter le match en direct. Vous pourrez aussi le suivre en live commenté sur l'application et le site RTL.fr.

