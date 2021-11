S'imposer à l'extérieur pour la première fois de la saison en Ligue des champions pour reprendre la tête du groupe A de la Ligue des champions avant al réception finale du FC Bruges le mardi 7 décembre (18h45). Voilà la mission du Paris Saint-Germain, mercredi 24 novembre (21h) sur la pelouse de Manchester City.

Faire tomber la machine de passes et de domination de Guadiola, actuelle 2e du championnat d'Angleterre derrière Chelsea, les hommes de Pochettino l'ont déjà fait cette saison, lors de leur seule prestation véritablement aboutie - et certes légèrement flatteuse. C'était le 28 septembre dans un Parc incandescent pour un succès 2-0 avec le premier but, un bijou, de Messi sous ses nouvelles couleurs.

Depuis, ce Paris sans grande marge a su renverser Leipzig (3-2) avant de se faire rejoindre sur le fil en Allemagne (2-2), faute de n'avoir pas su tuer le match. Pour décrocher une qualification en 8es de finale pour la dixième saison de suite, les partenaires de Marquinhos peuvent se contenter d'un nul si Bruges ne bat Leipzig en Belgique, voire d'une défaite si le club de la galaxie Red Bull l'emporte. Mais seule la victoire ferait vraiment leur bonheur.

Le film de la soirée :

19h18 - Si vous avez manqué les résultats des deux formations depuis la match aller le 28 septembre, voici tout ce qu'il faut savoir.



19h06 - L'Équipe assure que Verratti et Wijnaldum sont forfaits côté parisien.



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.