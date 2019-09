PSG-Real Madrid : les compos probables sans Neymar, Mbappé ni Cavani

publié le 18/09/2019 à 15:56

Le plat de résistance, directement. Éliminé dès les 8es de finale pour la troisième saison de suite en mars dernier, par Manchester United après un final cauchemardesque, le PSG retrouve la Ligue des champions face au club qui en a gagné le plus : le Real Madrid (13), mercredi 18 septembre (21h) au Parc des Princes..

Certes, les Espagnols restent eux aussi été sur une sortie prématurée, contre l'Ajax Amsterdam. Mais avec le retour de Zinédine Zidane sur le banc et des joueurs comme Eden Hazard, Karim Benzema, James Rodriguez, Gareth Bale ou Toni Kroos, le Real reste une très grosse machine sur le papier.

De son côté, Paris se présente sans match référence et surtout sans son trident offensif censé lui permettre de rêver plus grand. Neymar, déjà décisif pour son retour en Ligue 1, est suspendu. Kylian Mbappé et Edinson Cavani, eux, ne sont pas totalement remis de blessures à une cuisse et à une hanche.

Kimpembe en défense, Marquinhos au milieu ?

À leur place, Thomas Tuchel devrait opter pour Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. La dernière recrue argentine en provenance de l'Inter Milan semble avoir une longueur d'avance sur Éric Maxim Choupo-Moting, même si elle n'a probablement pas 90 minutes dans les jambes.

Lors de la dernière séance à la veille du choc, la défense parisienne était composée de Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat, le milieu de Marco Verratti, Marquinhos et Idrissa Gueye. Mais Ander Herrera et Abdou Diallo sont aussi des titulaires en puissance. Dans les buts, c'est l'ancien du Real Keylor Navas qui prendra place.

Le Real sans Ramos, Modric et Marcelo

Privé de Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Isco ou encore Marco Asensio (blessés), Zinédine Zidane devrait, lui, aligner Eder Militao en défense centrale aux côtés de Raphaël Varane, l'ancien Lyonnais Ferland Mendy à gauche, Casemiro en sentinelle et Bale devant avec Benzema et Hazard. La rencontre sera arbitrée par l'Anglais Anthony Taylor.

PSG-Real : les équipes probables

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe (ou Marquinhos), Bernat - Verratti, Marquinhos (ou Herrera), Gueye - Sarabia, Icardi (ou Choupo-Moting), Di Maria



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Mendy - James Rodriguez, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Hazard