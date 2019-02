publié le 02/02/2019 à 18:30

Bis repetita. Comme l'an passé quasiment au même moment de la saison, Neymar s'est sérieusement blessé au pied droit (5e métatarsien). Si l'option d'une nouvelle opération a été écartée, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain (26 ans), recruté pour la somme record de 220 millions d'euros en août 2017, sera éloigné des terrains pour au moins deux mois.



À court terme, Paris devra donc se passer de sa star lors du 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United (aller le mardi 12 février, retour le mercredi 6 mars). Cette absence représente un "handicap important" pour 68% des amateurs de football et pour 46% des Françaises et Français. Surtout, 78% des premiers et 84% des seconds estiment que le numéro 10 en "fait trop" sur les terrains et qu'il pratique un jeu dangereux pour lui-même.

Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 30 et jeudi 31 janvier, auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 441 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Un "handicap important" pour 68% des amateurs

Si une majorité de Françaises et de Français (53%) estime que l'absence longue durée du Brésilien ne sera finalement pas un "handicap important" pour le club de la capitale, les amateurs de football sont beaucoup plus inquiets. 20% jugent que les forfaits à venir constituent un "handicap très important", 48% un "handicap assez important".

2. Paris n'est plus le favori n°1 en Ligue des champions

Le 15 décembre dernier, à l'issue de la phase de poules et avant le tirage au sort des 8es, le Paris Saint-Germain arrive en tête des clubs nommés pour la victoire finale cette saison en Ligue des champions. Un mois et demi plus tard, ce n'est plus le cas.



Pour l'ensemble des Français, c'est désormais le Real Madrid, triple tenant du titre, qui a le plus de chances (21%) d'aller au bout, même sans Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane. Le PSG arrive juste derrière (19%), avec un recul de deux points.



Chez les amateurs, la baisse est plus significative : sept points de moins, de 25% à 18%. Paris est là aussi cité en deuxième position, mais derrière le FC Barcelone de Lionel Messi (20%). Notez que Lyon arrive en 5e position chez les Français, en 6e chez les amateurs.

3. Pour 84% des Français, Neymar en "fait trop"

Voilà sans doute l'enseignement le plus important de cette enquête. Neymar blessé, est-ce le signe que l'on ne protège pas assez les "artistes" en France ou que le Brésilien en "fait trop" et pratique un jeu dangereux pour lui-même, à base de dribbles, de petits ponts et de provocations ? Nettement (84%), les Français penchent pour la seconde option.



Les amateurs de football sont eux aussi très largement (78%) enclins à penser, comme l'entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey, que l'ancien Barcelonais est en partie responsable de ce qui lui arrive. L'intéressé assurait pourtant récemment avoir changé, depuis les critiques reçues durant le Mondial en Russie.

4. La politique sportive du PSG jugée mauvaise

Enfin, c'est toute la politique sportive du Paris Saint-Germain qui est égratignée dans cette enquête, réalisée lors des deux derniers jours du mercato hivernal. 59% des Français et 55% des amateurs la juge mauvaise. La quête inachevée d'un véritable numéro 6 au milieu a sans doute pesé dans la balance.

