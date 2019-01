publié le 29/01/2019 à 15:12

Neymar reportera-t-il les couleurs du Paris Saint-Germain d'ici au à la fin de la saison 2018-2019. À mesure que les heures défilent depuis sa rechute face à Strasbourg le mercredi 23 janvier, l'hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur. Comme l'an passé, quasiment à la même époque, l'attaquant brésilien de 26 ans est touché au 5e métatarsien du pied droit.



Sera-t-il de nouveau opéré, comme en mars dernier ? Son club et sa sélection doivent prendre une décision, qui pourrait être communiquée jeudi 31 janvier. Son forfait pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre Manchester United, le mardi 12 février, semble en tout cas acté. Il n'y a guère de chance non plus de le voir de retour, le mercredi 6 mars.

Sans l'une de ses principales vedettes, le PSG peut-il envisager la suite de sa saison avec optimisme ? "Oui, Paris peut gagner sans lui, estime Bixente Lizarazu. Mais Paris est très affaibli sans lui. C'est quand même une catastrophe industrielle parce que Paris a investi 220 millions d'euros sur lui, que c'est un joueur fantastique, un des meilleurs au monde, qu'il commençait vraiment à se sentir à l'aise au Paris Saint-Germain, qu'il fait des différences extraordinaires balle au pied".

Il va falloir reconstruire complètement le jeu d'attaque Bixente Lizarazu





"Ce qui va beaucoup manquer au PSG, c'est qu'il a une qualité de passe phénoménale pour servir Cavani et Mbappé, développe l'ancien défenseur latéral gauche, âgé de 49 ans. Ensuite, il y a sa qualité de dribble. Il est insaisissable - c'est pour ça qu'il rend fou les défenseurs - et donc dans les grands matches, il peut faire des différences énormes. Il va falloir reconstruire complètement le jeu d'attaque autour de Mbappé et Cavani. C'est un gros manque".