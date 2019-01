VIDÉO - Neymar s'emporte à son arrivée à l'aéroport de Barcelone

publié le 31/01/2019 à 16:32

C'est tout de jaune vêtu que Neymar a atterri à l'aéroport de Barcelone, mercredi 30 janvier, quelques heures après l'annonce de son absence pour environ "dix semaines", selon le Paris Saint-Germain. Le Brésilien de 26 ans ne sera pas opéré pour la deuxième fois en un an.



"Un consensus s'est dégagé pour lui proposer un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien droit", a indiqué le club de la capitale. Ce traitement a donc commencé en Espagne, avec le docteur Ramon Cugat. L'attaquant s'est déplacé dans la ville catalane, où il a joué de 2013 à 2017, "uniquement" dans le cadre médical défini par le PSG, a-t-il été précisé.

Mais dès ses premiers pas sur le sol ibérique, la question a fusé de la part d'un journaliste : Neymar va-t-il revenir au Barça ? Réponse du numéro 10, en béquilles : "No me toqueis los c...", "Ne me cassez pas les c..." en Français. La scène a été filmée par le média espagnol Sport.