Paris va-t-il enfin être chanceux au tirage ? En terminant 1er de son groupe, le club parisien a réussi à éviter les principaux favoris à la victoire finale, comme la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, le Manchester City de Pep Guardiola, et surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, ses deux bourreaux au stade des 8es de finale lors des deux dernières éditions.



Toutefois, le chapeau 2, qui comporte les 2es de chaque groupe, présente aussi quelques adversaires de haut standing, à l'image de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, vainqueur la saison dernière de la Ligue Europa. Le club madrilène, finaliste malheureux des éditions 2014 et 2016, rêve d'enfin remporter la Ligue des champions, et pense sans cesse à la finale qui se jouera "à domicile", le 1er juin prochain au stade Metropolitano.

Après la funeste "remontada" de 2017 contre le Barça (victoire 4-0 à l'aller, défaite 6-1 au retour), et la leçon du Real en 2018 (victoires 3-1 à l'aller à Madrid et 2-1 au retour), la perspective de tomber sur le troisième géant espagnol dès les 8es ressemblerait à une malédiction pour Paris. Mais la probabilité la plus forte reste de rencontrer un club anglais : Manchester United ou Tottenham.

Schalke et Porto meilleurs tirages possibles

Pourquoi ? Selon la règle de l'UEFA, deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter à ce stade de la compétition, ni deux équipes issues du même groupe. Ainsi, le PSG ne pourra pas recroiser Liverpool, ni les Lyonnais. Outre l'Atlético, Manchester United et Tottehnam, il reste Schalke 04, l'AS Rome et l'Ajax Amsterdam.



Du côté de Lyon, qui évitera Manchester City, le prochain adversaire sera quoi qu'il arrive un ancien vainqueur de la Ligue des champions. Porto, lauréat en 1987 et 2004, se présente comme le meilleur tirage possible. Les matches aller se joueront les 12-13 et 19-20 février, les matches retour les 5-6 et 12-13 mars 2019.

Les chapeaux pour le tirage des 8es :

Chapeau 1 : FC Barcelone, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, FC Porto, PSG, Bayern Munich, Juventus Turin



Chapeau 2 : Atlético Madrid, Schalke 04, AS Rome, Tottenham, Liverpool, Ajax Amsterdam, Manchester United, Lyon

Le tirage en direct :

11h42 - Lyon ne s'était plus invité dans le top 16 européen depuis la saison 2011-2012, avant le début du retour du PSG à ce niveau.



11h36 - Paris va disputer son septième 8e de finale de rang, Lyon le 10e de son histoire.



11h25 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort.