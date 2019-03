PSG : "Mbappé est sous contrat avec un grand club", rappelle Deschamps sur RTL

et Philippe Sanfourche

L'heure de la rentrée a sonné pour l'équipe de France. Quatre mois après leur dernière sortie, face à l'Uruguay en amical en novembre (1-0), les Bleus se retrouveront à Clairefontaine lundi 18 mars pour préparer les deux premiers matches dans les éliminatoires de l'Euro 2020, en Moldavie (vendredi 22 mars) puis face à l'Islande à saint-Denis (lundi 25 mars).



Avant les retrouvailles, Didier Deschamps a livré sa liste pour ce rassemblement, jeudi 14 mars. 16 Champions du monde en font partie. Puis, après la conférence de presse, le sélectionneur a pris le temps de répondre aux questions de Philippe Sanfourche pour RTL. Pour la première fois, il livre son point de vue sur le présent et l'avenir de Kylian Mbappé, notamment convoité par le Real Madrid

"Il est sous contrat avec un grand club, rappelle d'abord le coach de 50 ans. Après, les supputations... Comme tous les grands joueurs, il est susceptible d'intéresser les meilleurs clubs au monde, dont Paris fait partie (...) Maintenant, je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Il a un contrat de longue durée avec le PSG. Je ne pense pas qu'il doit se poser la question aujourd'hui. Ce n'est pas la question que je vais me poser à son sujet non plus".

Un autre Parisien, le défenseur Presnel Kimpembe, a aussi fait l'actualité ces derniers en parlant dans une vidéo de "suffisance" lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face à Manchester United.



S'il estime que "c'est forcément en faisant des erreurs qu'on apprend", Didier Deschamps pense aussi que "les joueurs sont libres de s'exprimer (...) Je ne suis pas en train de dire qu'il a bien fait. Est-ce que c'était le moment, est-ce qu'il fallait dire ces mots-là ? C'est à lui, mais ça fait partie des discussions que je peux avoir".