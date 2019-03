VIDÉO - PSG-Manchester : "On a pris ce match à la légère", reconnaît Kimpembe

PRESNEL KIMPEMBE | Straight From | "Ça me fait mal, ça me fait même très mal"

publié le 10/03/2019 à 02:51

"Ça me fait mal, très mal même". Trois jours après l'élimination de son club en Ligue des champions, Presnel Kimpembe est encore très marqué. Le Paris Saint-Germain a en effet quitté la compétition dès le stade des 8es de finale, alors que le plus dur avait été fait. Les Parisiens l'avaient emporté 2-0 à l'aller contre Manchester United, à Old Trafford, avant de perdre 3-1 au match retour.



"Je ressens ce que les supporters ressentent. Je vois bien leur colère. Je m'en rends compte, je la comprends et surtout, je l'assume. Pour pouvoir avaler ça, ça va être compliqué. C'est un match qui forcément reste dans les têtes mais qu'il va falloir oublier pour le reste de la saison", a confié le défenseur dans une vidéo diffusée ce samedi 9 mars sur YouTube par la chaîne "Bros. Stories".

Pour l'international français, il y a une explication au fiasco : "Je dirais qu'on a eu beaucoup de suffisance par rapport au match aller à Old Trafford. Ce n'était vraiment pas la même équipe du PSG. Au match retour, ça s'est ressenti : on avait perdu cette grinta, cette rage qu'on avait au match aller", affirme-t-il.

Presnel Kimpembe a en revanche écarté toute faillite mentale ou traumatisme liés à la "remontada" subie contre Barcelone, il y a deux ans. "Je pense que ce n'est pas le fait d'avoir vécu les expériences passées qui font qu'on était stressés ou quoi. Je pense que c'est vraiment par de la suffisance, et parce qu'on a pris ce match à la légère", a-t-il martelé, la mine abattue.