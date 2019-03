publié le 14/03/2019 à 13:30

Didier Deschamps inaugure jeudi 14 mars la campagne de qualification pour l'Euro 2020 avec l'annonce de sa liste pour affronter la Moldavie (vendredi 22 mars, 20h45, à Chisinau) puis l'Islande (lundi 25 mars, 20h45, à Saint-Denis), contre lesquels de nouveaux joueurs pourraient avoir leur chance.



Le sélectionneur égrènera à partir de 14h, au siège parisien de la Fédération, cette première liste de 2019. Fidèle à ses principes, "DD" s'appuiera forcément sur le noyau dur des Champions du monde, autour d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui auront bien besoin de cette trêve internationale pour digérer leur piteuse élimination en Ligue des champions.

Va-t-il aussi ouvrir la porte à des petits nouveaux, comme il l'a fait après le Mondial avec Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy et Alassane Pléa ? Rappellera-t-il Anthony Martial et Alexandre Lacazette, forfait lors du dernier rassemblement en novembre ? C'est en défense qu'il y a probablement le plus de places à prendre. Clément Lenglet et Kévin Malcuit sont notamment cités parmi les possibles nouveaux visages.