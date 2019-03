Neymar et Mbappé le 2 novembre 2018 au Parc des Princes

et Le Service des Sports

publié le 12/03/2019 à 14:17

"Je prends les deux". Voici la réponse du président du Real Madrid Florentino Pérez, lundi 11 mars, en marge de la conférence de presse marquant le retour au poste d'entraîneur de Zinédine Zidane. La question du journaliste : "Si vous deviez choisir entre Neymar et Mbappé, lequel prendriez-vous ?".



Si le Ballon d'Or 1998 a accepté de "revenir à la maison" après l'avoir quittée en mai dernier dans la foulée d'un troisième sacre consécutif en Ligue des champions, c'est qu'il a forcément obtenu des garanties sur l'enveloppe de recrutement pour l'été prochain. Sportivement, le Real doit enfin combler le départ de Cristiano Ronaldo. Politiquement, il va falloir satisfaire les supporters et apaiser leur mécontentement.

"CR7" parti à la Juve, Gareth Bale poussé vers la sortie, Karim Benzema plus tout jeune (31 ans), la quête d'un grand attaquant de classe mondiale semble être la priorité. C'est même toute la ligne offensive qui sera peut-être recomposée. Pérez ne s'en cache donc pas, les deux stars parisiennes ne le laissent pas insensible. Et un troisième nom revient avec insistance ces dernières heures, celui du Belge de Chelsea Eden Hazard.

Sur le plan sportif comme marketing, Kylian Mbappé (20 ans) et Neymar (27 ans) sont deux stars planétaires. Le Français avait déjà failli signer au Real en 2017. C'était d'ailleurs une demande de Zidane, qui avait été froissé de le voir signer au PSG. "Comme Zidane est français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé", vient encore de rappeler dans un sourire le Florentino Pérez.



Quant au Brésilien, Pérez rêve de le recruter depuis de nombreuses années. "Le Real Madrid est l'une des plus grandes équipes du monde, tous les joueurs qui perçoivent un intérêt de la part de ce club ont envie d'y jouer", a pour sa part déclaré le joueur le 3 mars dernier. "Aujourd'hui, je suis très heureux à Paris, j'y suis bien, mais dans le futur, tout est possible".

Moyens financiers, ambition, attractivité

Avec Hazard (28 ans), le lien existe aussi depuis plusieurs années. L'attaquant de Chelsea a semblé proche d'une signature à maintes reprises mais l'affaire ne s'est jamais concrétisée. L'interdiction de recrutement du club anglais pour les deux prochains mercatos va-t-elle encore faire capoter le dossier ? En tout cas, le Real ne manque ni de moyens financiers, ni d'ambition, ni d'attractivité.