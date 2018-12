Éliminatoires Euro 2020 : que valent les cinq adversaires de la France ?

publié le 02/12/2018 à 15:45

L'équipe de France a évité l'Allemagne et hérité d'un groupe H a priori largement à sa portée avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre pour les qualifications de l'Euro 2020, selon le tirage effectué dimanche 2 décembre à la mi-journée à Dublin. C'est simple : les Bleus n'ont jamais perdu contre toutes ces équipes.



Ainsi, contre l'Islande, le bilan est de 9 victoires et 4 nuls en 13 rencontres, et face à la Turquie de 4 victoires en autant de matches. Ces deux équipes étant sur le papier les plus solides du groupe, les Champions du Monde ont de grandes chances de se qualifier puisque les deux premiers de chaque poule obtiennent leur ticket directement.

Le prochain Euro se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020 non pas dans un seul pays mais dans 12 villes du continent. Les deux demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se dérouleront au stade de Wembley à Londres. Les autres villes hôtes sont Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg.

1. Islande

Classement FIFA : 37e



Parcours en Ligue des Nations : dernière du groupe 2 de la Ligue A derrière la Suisse et la Belgique (0 point, 1 but marqué, 13 encaissés)



Parcours au Mondial 2018 : dernière du groupe D derrière la Croatie, l'Argentine et le Nigeria (1 point - contre l'Argentine -, 2 buts marqués, 5 encaissés)



Parcours à l'Euro 2016 : 2e du groupe F derrière la Hongrie et devant le Portugal, 5 points, 4 buts marqués, 3 encaissés. Bat l'Angleterre 2-1 en 8e de finale. Battue par la France 5-2 en quart.



Historique récent face à la France : les Bleus et les Islandais, révélations de l'Euro 2016 avec leur parcours et leurs clappings, se sont retrouvés le 11 octobre dernier, en amical. Les "Vikings" ont mené 2-0 à Guingamp avant de se faire rejoindre en toute fin de match (2-2).

2. Turquie

Classement FIFA : 39e



Parcours en Ligue des Nations : dernière du groupe 2 de la Ligue B derrière la Suède et la Russie (3 point, 4 buts marqués, 7 encaissés)



Parcours au Mondial 2018 : non qualifiée. 4e de son groupe éliminatoire derrière l'Islande, la Croatie et l'Ukraine avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 14 buts marqués, 13 encaissés



Parcours à l'Euro 2016 : 3e du groupe D derrière la Croatie et l'Espagne, 3 points, 2 buts marqués, 4 encaissés



Historique récent face à la France : la dernière confrontation remonte au 5 juin 2009, en amical à Lyon. Les Bleus s'étaient imposés 1-0 grâce à Benzema (39e). C'est la première fois que la France et la Turquie sont placés dans le même groupe pour des éliminatoires.

3. Albanie

Classement FIFA : 60e



Parcours en Ligue des Nations : dernière du groupe 2 de la Ligue C derrière l'Écosse et Israël (3 point, 1 but marqué, 8 encaissé)



Parcours au Mondial 2018 : non qualifiée. 3e de son groupe éliminatoire derrière l'Espagne et l'Italie avec 4 victoires, 1 nul et 5 défaites, 10 buts marqués, 13 encaissés



Parcours à l'Euro 2016 : 3e du groupe A derrière la France et la Suisse, 3 points, 1 but marqué, 3 encaissés



Historique récent face à la France : les Bleus avaient dû attendre la 90e minute et un but de Griezmann pour débloquer la situation lors de leur 2e match de l'Euro 2016 à Marseille. Payet avait doublé la mise à la 96e (2-0). Un an plus tôt, l'Albanie s'était offert une victoire historique en amical à Elbasan.

4. Moldavie

Classement FIFA : 170e



Parcours en Ligue des Nations : 3e du groupe 2 de la Ligue D derrière la Biélorussie et le Luxembourg (9 point, 4 buts marqués, 5 encaissés)



Parcours au Mondial 2018 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 0 victoire, 2 nuls et 8 défaites, 4 buts marqués, 23 encaissés



Parcours à l'Euro 2016 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 0 victoire, 2 nuls et 8 défaites, 4 buts marqués, 16 encaissés



Historique récent face à la France : les deux nations ne se sont jamais affrontés, même en amical

5. Andorre

Classement FIFA : 133e



Parcours en Ligue des Nations : dernière du groupe 2 de la Ligue D derrière la Géorgie, le Kazakhstan et la Lettonie (4 point, 2 buts marqués, 9 encaissés)



Parcours au Mondial 2018 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 1 victoire, 1 nul et 8 défaites, 2 buts marqués, 23 encaissés



Parcours à l'Euro 2016 : non qualifiée. Dernière de son groupe éliminatoire avec 0 victoire, 0 nul et 10 défaites, 4 buts marqués, 36 encaissés



Historique récent face à la France : trois matches ont eu lieu face à la Principauté. Tout juste Champions du Monde, les Bleus de 1998 avaient peiné lors des éliminatoires de l'Euro 2000 avec des succès 2-0 à Saint-Denis et 1-0 à Barcelone. Match amical plus simple le 28 mai 2004 à Montpellier : 4-0.