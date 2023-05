Pourquoi l'OM ne devrait pas avoir d'étoile sur son maillot ?

Le défenseur de Marseille Matteo Guendouzi et ses coéquipiers célèbrent le but de l'équipe lors du match de L1 entre l'Olympique de Marseille (OM) et le SCO Angers au Stade Vélodrome de Marseille, le 4 février.

Un anniversaire historique pour le football français. En ce vendredi 26 mai 2023, l'Olympique de Marseille fête les 30 ans de sa victoire en Ligue des Champions. Une victoire historique qui reste, encore aujourd'hui, la seule d'une équipe française dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pourtant, les Phocéens n'auraient jamais du obtenir l'étoile qu'ils portent fièrement sur leur maillot.

Cela ne concerne en rien les suspicions qu’on entend parfois autour de cette victoire. Non, Marseille a bien battu 1 à 0 le grand Milan AC de Silvio Berlusconi et ce jour-là il avait une bonne étoile, pas encore sur le maillot mais au-dessus de la tête de Basile Boli, seul et unique buteur de la finale.

Dans le football, la coutume veut que l’étoile sur un maillot soit réservée à deux performances : au niveau international, à une Coupe du Monde gagnée, d’où les deux étoiles des Bleus et au niveau national, l’étoile symbolise généralement 10 titres de champion. C’est pour ça que l'AS Saint-Etienne en a une sur son maillot.

Une victoire en Ligue des Champions n'offre pas d'étoile

Cette règle ne s'applique pas partout à l’étranger. En Italie, c'est le cas et la Juventus de Turin en a carrément trois grâce à ses 36 championnats remportés. En Allemagne où on est carré, l’étoile est dans le règlement de la Fédération avec un barème différent : trois titres égal une étoile, cinq deux étoiles, dix trois étoiles. Avec ses 32 championnats, le Bayern Munich a droit à 5 étoiles. En Angleterre, par contre, pas de règle. Par exemple à une époque, Manchester City avait 3 étoiles. Mais juste parce que le club trouvait que ça faisait joli.

Mais avec la Ligue des Champions, aucune règle ne stipule d'obtenir une étoile sur le maillot en cas de succès dans la compétition. Sinon le Real Madrid en aurait quatorze. Il existe un badge d’honneur pour les vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais pour l’avoir, il manque quatre victoires à l’OM car il en faut minimum cinq pour le porter. Comme Liverpool ou Barcelone. Ou avoir gagné 3 ans de suite comme l’Ajax Amsterdam.

Avec cette étoile, on sent la patte du président Bernard Tapie avec du marketing et une façon de flatter l’orgueil des supporters de l’OM et chambrer les clubs rivaux, dont le PSG. D'ailleurs, après leur dixième titre de champions de France glané en 2022, les Parisiens ont préféré ne pas porter l’étoile qui leur était attribué, en partie pour ne pas être chambré par les Marseillais. Qui dans ce domaine sont aussi champions.



