Le Marquis de Sade, le sulfureux auteur des 120 jours de Sodome, a passé 30 ans de sa vie en prison. Il aurait pu y passer encore plus de temps, si sa femme ne l’avait pas aidé par deux fois à s’évader. Elle pourtant qu’il trompait à tour de bras, notamment avec sa belle-sœur ! C’est en prison qu’il a d’ailleurs écrit en cachette ses fameux 120 jours de Sodome, aujourd’hui officiellement trésor national, estimé à 8 millions d’euros, ce qui en fait un des 3 manuscrits les plus chers de France.

Parmi les nombreuses prisons qu’il a visitées, il y a celle de la Bastille où il est incarcéré en juillet 1789. De sa cellule, il entend la rue qui manifeste et la Révolution qui monte. Il essaye alors de tirer profit de la situation. Il crie, mais trop loin, trop haut dans la prison, personne ne l’entend.

Il a alors une idée à la MacGyver : il prend un long tuyau de fer-blanc, qu’on lui avait fait pour vider ses eaux usées et ses déjections dans le fossé, et de s’en servir comme une espèce de porte-voix. Il se met alors à hurler pour chauffer la foule et qu’il faut le sortir de là. Sauf que mécontentes de voir le Marquis haranguer la foule, les autorités décident de le transférer à Charenton dans un asile de fous. Pas de bol puisque 10 jours après, la Bastille est prise par les Révolutionnaires, qui en libèrent tous les prisonniers. Ce qui aurait pu et dû donc être le cas du Marquis de Sade…

À écouter 485. Pourquoi le Marquis de Sade n'a pas vraiment eu de chance lors de la Révolution Française ? 00:02:02

