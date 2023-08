Avatar : pourquoi les Na’Vi, les héros du film, sont-ils bleus ?

Jake Sully et Neytiri auprès de leur peuple les Na'vis

La création des Na’Vis remonte au temps où James Cameron n'était encore qu'un gamin. Un jour, sa mère lui raconte un rêve qu’elle a fait et dans lequel il y avait une femme bleue géante, qui est exactement la description de Neytiri, l’héroïne d’Avatar. Il trouve ça cool et commence à écrire une histoire d’un peuple indigène extraterrestre, son tout premier scénario en 1977.

Quand il s’attaque pour de vrai au film, il ressort son cahier. La fameuse femme géante, il la garde. A un détail près…dans le rêve de sa maman, elle avait six seins. Après l’avoir dessinée, il se dit que cette multi-poitrine est moche, surtout que ça pourrait poser problème et empêcher que son film soit tous publics. Ce qui, vu le budget du premier Avatar, 237 millions de dollars, est une obligation. Le bleu, en revanche, ce n’est pas une idée sa maman.

Pour distinguer ses extraterrestres des humains, il veut leur donner une couleur distinctive. Le vert c’est trop cliché pour des extraterrestres et puis Hulk a un peu pris le monopole de cette couleur. Le rose et le marron, ça fait trop terriens. Le jaune, trop Simpson ou Bob l’Eponge. Au final, il reste le bleu et le violet, la couleur préférée de James Cameron.

Cameron découvrira après coup que le mot "avatar" vient d’Inde, en sanskrit "avatara", et signifie "descente". Normal car pour les hindouistes, un avatar, c’est l’incarnation humaine ou animale que prend un Dieu quand il descend sur Terre. Le Dieu qui fait ça le plus souvent, c’est Vishnou qu’on représente sous les traits d’un homme à la peau…bleue !

