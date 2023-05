OM : coulisses, archives, anecdotes... Tout sur le sacre en Ligue des champions de 1993

26 mai 1993, le jour de gloire. Il y a 30 ans, l'Olympique de Marseille remportait la première - et toujours unique - Ligue des champions du football français en battant le "grand" Milan AC (1-0) en finale au stade olympique de Munich. Ce mercredi soir, à la 43e minute, Basile Boli s'élève plus haut que les défenseurs rossonerri sur un corner de Abedi Pelé pour propulser le ballon au fond des filets de Sebastiano Rossi.

Deux ans après les larmes de Bari (défaite aux tirs au but en finale face à l'Étoile rouge Belgrade), l'OM de Bernard Tapie et du coach Raymond Goethals décroche enfin le Graal, contre l'armada de Fabio Capello avec les Paolo Maldini, Franco Baresi, Marco Van Basten, Frank Rijkaard et même Jean-Pierre Papin, transféré en Italie un an plus tôt. La France rayonne, Marseille chaire après avoir retenu son souffle durant près de deux heures.

Pour célébrer cet anniversaire, Julien Sellier vous propose deux épisodes exceptionnels de Focus. De l'avant-match incroyablement détendu aux scènes de liesse du lendemain au stade Vélodrome en passant bien sûr par la rencontre, replongez dans 72 heures d’ivresse collective avec des archives RTL de l’époque, des anecdotes et surtout trois acteurs de cette soirée de légende : Stéphane Tapie le fils de Bernard Tapie, Éric Di Méco défenseur titulaire lors de la finale, et Jean-Marc Ferreri resté sur le banc à Munich.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

