Pourquoi la petite sirène avait vraiment une queue

Alors que le nouveau Disney La Petite Sirène sort en salles ce mercredi 24 mai, peu sont ceux à savoir les raisons pour lesquelles l'héroïne fantastique a vraiment une queue. La Petite Sirène, qui a inspiré son conte au Danois Hans Christian Andersen, était en réalité un homme. Et cet homme était l'auteur lui-même.

La Petite Sirène est donc en réalité un conte autobiographique, né d’une désillusion amoureuse. Dans le conte écrit en 1837, Ariel désire perdre sa queue pour pouvoir aimer le prince Éric. Hans Christian Andersen aurait quant à lui aimé perdre la sienne pour avoir non pas des jambes à la place mais plutôt des attributs féminins pour pouvoir séduire Edvard Collin, le fils de son bienfaiteur, dont il était éperdument amoureux.

Mais malheureusement la réciproque n’était pas vrai car Hans Christian Andersen n’était pas vraiment d'une beauté fatale et surtout le jeune homme n’était pas, comme le conteur, attiré par les garçons.

Deux versions différentes

Ces faits n'ont jamais été réellement avérés mais deux ans avant la publication de La Petite Sirène, Hans Christian Andersen a écrit une lettre à Edvard Collin dans lequel il semble lui déclarer sa flamme. "Je me languis de toi comme d’une belle fille de Calabre. Mes sentiments pour toi sont ceux d’une femme. Mais la féminité de ma nature et notre amour doivent demeurer un secret", écrit-il. "Je me trouvais dans l’impossibilité de répondre à cet amour et cela a fait beaucoup souffrir Andersen", lui a répondu le jeune homme.

Si dans la version Disney, l'histoire de La Petite Sirène se termine bien, la réalité de la version originale est toute autre. Dans l'ouvrage d’Hans Christian Andersen, Ariel ne finit pas avec le prince Éric, qui choisit une autre princesse à épouser.

Résultat, le cœur brisé, la Petite Sirène se jette dans la mer pour se transformer en écume. Une sorte de suicide poétique. Et c’est justement parce qu’il avait une vie sentimentale proche du néant que pour passer sa frustration, Hans Christian Andersen écrivait des contes sans fin heureuse.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info