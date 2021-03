publié le 08/03/2021 à 17:09

Étrange hasard du calendrier. S'il s'était joué à la date initiale du samedi 30 janvier, le match Marseille-Rennes aurait opposé l'équipe de André-Villas-Boas à celle de Julien Stéphan. Un peu plus de cinq semaines plus tard, Jorge Sampaoli doit effectuer ses grands débuts sur le banc olympien, mercredi 10 mars (19h) face à un Stade Rennais lui aussi entraîné par une nouvelle figure, l'ancien Lyonnais Bruno Génésio.

Il est un peu plus de 18h en ce samedi de fin janvier. Excédés par la série en cours de quatre revers de suite (un lors du Trophée des champions face au PSG, trois en championnat contre Nîmes, Lens et Monaco), quelques 300 supporters de l'OM s'en sont violemment pris dans l'après-midi au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, plus communément appelé La Commanderie. Le match de la 22e journée prévu à 21h est reporté par la LFP.

Villas-Boas n'attendra pas le match suivant à Lens pour quitter le navire : le Portugais annonce sa démission la veille, avant d'être mis à pied à titre conservatoire. Au stade Bollaert, l'équipe est dirigée par le directeur du centre de formation Nasser Larguet. Elle décroche le nul (2-2). Le nom de Sampaoli revient chaque jour un peu plus autour du club phocéen. Mais l'intérim Larguet se poursuit face au PSG (défaite 0-2) puis s'étire avec une qualification en Coupe de France à Auxerre (0-2).

1er match en Ligue 1 pour Sampaoli...

L'homme de 62 ans aux lunettes rondes, à la barbiche et aux cheveux blancs dirigera encore l'OM à six reprises. Avec trois nuls dont un contre Lyon et un succès sur Nice, il parvient à stopper l'hémorragie, rebat les cartes dans son effectif. Mais il termine sur un revers à Lille (2-0), et surtout sur une humiliation en Coupe de France : élimination par les amateurs de Canet-en-Roussillon (2-1).

Devant son écran à quelques 317 km de Perpignan, Jorge Sampaoli, officiellement nommé vendredi 26 février, n'a pu que constater l'ampleur du chantier qui l'attend. Sous réserve d'un test Covid négatif, le tatoué chauve de 60 ans devait rencontrer ses joueurs lundi 8 mars, deux jours seulement avant sa première rencontre en Ligue 1 - il a disputé une saison en Europe, avec le Séville FC en 2016-2017. L'OM est 8e en championnat.

... 185e pour Génésio

Bruno Génésio s'apprête pour sa part à diriger son 185e match en division 1 française après une expérience en Chine, avec le Beijing Guoan. En balance avec Jocelyn Gourvenec après la démission de Julien Stéphan, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais (décembre 2015-mai 2019) a été choisi par les dirigeants bretons pour relancer l'actuel 10e de L1.

Battu à Lyon (1-0) pour le seul match de l'intérim Philippe Bizeul, le 3e du dernier exercice reste sur huit matches sans succès, dont cinq défaites de rang. Éliminé par Angers en 32es de finale, Rennes n'a pas joué ce week-end en Coupe de France. Génésio retrouve en Ille-et-Vilaine un autre ancien membre du staff lyonnais, Florian Maurice, devenu directeur sportif.