Coupe de France : "Je n'ai pas atterri", confie le buteur de Canet face à l'OM

publié le 08/03/2021 à 08:09

Les joueurs de l'OM ont montré dimanche 7 mars leur faculté à pouvoir plonger un peu plus leurs supporters dans le désarroi. En effet, les Olympiens ont été logiquement sortis par Canet-en-Roussillon, une équipe de National 2, quatrième échelon du football français. Un épisode de plus dans une saison chaotique, que cette humiliation vient illustrer davantage.

Mais la Coupe de France, c'est à la fois la faillite des professionnels mais aussi la performance des amateurs, et cette dernière est à saluer. D'autant que l'exploit de Canet-en-Roussillon nourrit un peu plus la magie de la compétition. À l'issue de la rencontre, le moment de joie était intense, avec une communion entre les joueurs et les dirigeants dans les tribunes.

"Il faut atterrir. Tu as marqué un but mais faut il faut atterrir. Là je n'ai pas atterri", confie Johan Bai le buteur décisif de Canet. "Je ne sais même pas si on a envie de rentrer chez nous", ajoute-t-il au micro de RTL. "Les gens sont fiers, les Catalans sont fiers du club. On leur rend aujourd'hui un peu de bonheur", raconte l'entraîneur Farid Fouzari.