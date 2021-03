Coupe de France : tirage, "Petit Poucet", qualifiés... Tout sur les 8es

publié le 08/03/2021 à 15:01

Paris, Lyon, Lille, Angers, Montpellier, Metz, Nice ou Monaco pour la Ligue 1, Toulouse pour la Ligue 2, Boulogne-sur-Mer et le Red Star pour le National 1, Canet-en-Roussillon, Rumilly-Vallières, Sedan, Le Puy et les Voltigeurs de Châteaubriant pour le National 2, et enfin Saumur (National 3), nouveau "Petit Poucet" de cette 104e édition.

Voici les clubs qui participeront aux 8es de finale de la Coupe de France, programmés les mardi 6 et mercredi 7 avril. Le tirage au sort des affiches aura lieu lundi 8 mars à l'issue du dernier 16e, Nice-Monaco (21h), à suivre sur Eurosport 2. Cette fois, il n'y aura plus de limites géographiques.

Trois clubs amateurs ont réussi l'exploit d'éliminer un club de L1 au cours de ces 16es de finale : le Red Star (N) a renversé Lens (3-2), Le Puy Foot 43 (N2) s'est offert Lorient (1-0) et le Canet RFC (N2) a ajouté un nouveau chapitre à la saison cauchemardesque que vit l'Olympique de Marseille (2-1).

Le Club franciscain est tombé à Angers

Précédent "Petit Poucet" et troisième club ultramarin à atteindre les 16es de finale après les Réunionnais de la JS Saint-Pierroise (2019-20) et les Guyanais de l'ASC Le Geldar de Kourou (1988-89), le Club franciscain (Régional 1 Martinique) est tombé à Angers (L1).

Rappelons qu'en raison de la pandémie de coronavirus, amateurs et professionnels n'ont été réunis qu'à partir de ces 16es de finale. Le PSG y a dominé Brest (0-3), l'OL n'a pas tremblé devant Sochaux (L2, 5-2), Lille s'est imposé chez le Gazeélec Ajaccio (N2, 1-3).