VIDÉO - Atlético-Real : le bijou de Benzema pour arracher l'égalisation

et AFP

publié le 08/03/2021 à 11:21

L'Atlético a longtemps cru avoir posé son empreinte sur le derby de Madrid face au Real, dimanche 7 mars pour le compte de la 26e journée de Liga, mais Karim Benzema a fini par répondre à Luis Suarez sur le fil pour arracher le nul 1-1. Ce résultat n'arrange aucun des clubs, mais relance le suspense dans la course au titre et va donner le sourire au Barça.

Le club catalan, vainqueur d'Osasuna 2-0 la veille, compte trois points de retard sur le leader "rojiblanco" (1er, 59 points), et deux d'avance sur le Real Madrid (3e, 54 pts), qui prolonge sa série de six matches consécutifs sans défaite en championnat. L'équipe de Zinédine Zidane n'a par ailleurs plus perdu un match de Liga à l'extérieur depuis 17 journées (défaite 4-1 à Valence le 8 novembre).

Alors qu'il n'avait plus inscrit le moindre but depuis un mois (doublé contre le Celta Vigo le 8 février), Luis Suarez (34 ans) a propulsé un ballon dans les filets de Thibaut Courtois de l'extérieur du pied droit en début de match (15e). Karim Benzema (33 ans) a égalisé deux minutes avant le coup de sifflet final, après une belle accélération suivie d'une combinaison avec Casemiro.

C'est le 18e but du Français toutes compétitions confondues cette saison, le 13e en championnat. Absent depuis trois matches en raison d'une blessure à l'adducteur gauche, "KB9" n'avait eu qu'une seule véritable occasion avant son but, butant sur une double parade magistrale de Jan Oblak (80e).