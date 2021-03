Coupe de France : l'OM sorti par l'AS Canet, équipe de quatrième division

publié le 08/03/2021 à 00:15

Pour le dernier match de l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet, qui cédera sa place dès mercredi à Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille a subi une humiliation ce dimanche 7 mars en seizièmes de finale de la Coupe de France : Dimitri Payet et ses coéquipiers ont été battus par le Canet-en-Roussillon (1-2), équipe évoluant en National 2, soit la quatrième division.

Dépassé en première période, Marseille a encaissé logiquement un premier but dès la 20e minute. Jérémy Posteraro a expédié un magnifique coup franc dans la lucarne de Yohann Pelé, assurément le plus beau but de ces seizièmes de finale. L'OM est ensuite revenu dans la partie avant la pause grâce à Milik (39e), mais ne s'est pas réveillé pour autant. À la 71e minute, Posteraro a lancé Bai, qui a piqué son ballon par-dessus Pelé pour inscrire le but de la victoire.

😮😮😮 OH LA MERVEILLE !!! L'OM concède l'ouverture du score contre Canet sur un chef-d'oeuvre de coup franc signé Posteraro 🔥🔥🔥



Suivez #CRFCOM en exclusivité sur Eurosport 2 et https://t.co/7qbNJch1A0 pic.twitter.com/Yb11Esd7n7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2021

L'équipe de la banlieue de Perpignan réalise donc l'exploit du week-end et fait partie des cinq équipes amateures encore présentes au stade des huitièmes de finale de la compétition. Pour l'OM, inexistant en Ligue des champions à l'automne et largué en Championnat (8e), il s'agit d'une nouvelle désillusion cette saison. L'Argentin Jorge Sampaoli aura du pain sur la planche pour remotiver ses troupes, dès mercredi contre Rennes.