Sa parole est d'autant plus précieuse qu'elle se fait rare sur la longueur, en prenant le temps d'aborder en profondeur chaque sujet. Marcos Aoás Corrêa, dit Marquinhos, se confie au micro de RTL durant près de 20 minutes et dans un excellent Français, alors qu'approche à grand pas le 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone, mercredi 10 mars (21h) au Parc des Princes.



Bien que privé de Neymar et Angel Di Maria, Paris est ressorti du match aller au Camp Nou avec un avantage de trois buts (victoire 1-4). Est-ce le match référence du PSG sur la scène européenne depuis l'arrivée de Marquinhos ? "Si on pense sur les dernières années, je pense que oui. On a toujours des choses mieux à faire (...) Mais vraiment ca a été un match qui nous a plu, où on a réussi à faire ce qu'il fallait".

Auteur d'un triplé fracassant, Kylian Mbappé ressort de cette première manche avec une confiance "boostée", remarque le défenseur central de 26 ans. Mais alors, le Français est-il meilleur lorsque Neymar n'est pas là ? "Non, balaye Marquinhos. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Nous on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu lui demande à Kylian je pense que lui il préfère aussi quand il a 'Ney' à côté de lui".

Place, désormais, au match retour, avec les questions qui reviennent sur les échecs récents, entre "remontada" face au même Barça en 2017 et le cauchemar Manchester United deux ans plus tard. Des "cicatrices qui restent", concède le capitaine du PSG, mais aussi "les leçons que l'on peut garder. À nous maintenant d'être intelligents et d'apprendre avec nos erreurs, avec les choses qui sont passées".

"C'était très difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'on est rentré sur le terrain et qu'on ne voulait pas gagner, qu'on n'a pas forcé les choses, qu'on n'a pas voulu se battre, détaille-t-il. Ce n'est pas vrai (...) Mais des fois ça ne passe pas, des fois ce n'est pas notre journée, des fois l'autre équipe est vraiment très très bien".

Quelle est alors, cette fois, la clef du succès face à Lionel Messi et ses partenaires ? "Il faut juste qu'on garde notre sérénité. Après, c'est les détails chaque jour, dans chaque entraînement, de mettre l'intensité, de garder la concentration. C'est comme ça qu'on va se préparer pour ce match". Et en levant le pied à Brest en Coupe de France ? "Non, non, non, c'est pire si tu rentres sur le terrain comme ça. La meilleure des préparations c'est de rentrer dans le match avant pour gagner, faire un bon match pour gagner en confiance".

Si la Ligue des champions reste l'obsession des Parisiens, il n'oublient pas la Ligue 1. Le PSG doit terminer parmi les deux premiers pour ne pas perdre son billet direct pour la prestigieuse coupe d'Europe. Or, à 10 journées de la fin, c'est Lille le leader alors que Lyon (3e) et Monaco (4e) sont toujours en embuscade.

Paris est-il moins fort sur la scène nationale ? "Je pense que les autres équipes font un meilleur boulot", estime d'abord Marquinhos. Le Brésilien évoque aussi une "saison incomparable", avec "le covid", un "championnat qui reprend avec beaucoup de matches en début de saison. On n'a pas eu de temps de faire une bonne préparation. Maintenant d'ici à la fin de saison on a que des finales à jouer dans toutes les compétitions".

Et si la Ligue des champions reste un événement à part, un "événement mondial", Marquinhos confie que "de plus en plus" il "admire la Ligue 1. Il y a beaucoup de talents". Parmi les attaquants les plus forts, il cite le Monégasque Wissam Ben Yedder, "intelligent, qui se déplace bien, techniquement très fort", et le Marseillais Florian Thauvin. "Il a toujours eu la personnalité, il a toujours essayé de faire quelque chose de différent".



Un mot, enfin, sur cette crise sanitaire qui s'éternise. Qu'est ce qui est le plus dur avec le coronavirus ? "C'est de faire ces tests tous les jours", lâche-t-il, à la fois hilare et marqué. Puis il reprend : "la vie elle a tellement changé. On ne sort pas beaucoup comme on sortait avant. Le stade plein ça nous manque (...) Mais tout ça c'est pour un bien commun".