Olympique de Marseille : qui est Nasser Larguet, l'entraîneur intérimaire ?

publié le 04/02/2021 à 13:02

Lunettes noires aux larges verres ronds, cheveux et petit bouc blanc, survêtement à capuche bleu ciel surmonté d'une parka sans manche bleu foncé. Même les plus fervents supporters de l'Olympique de Marseille ont découvert le visage de Nasser Larguet, mercredi 3 février, sur la pelouse de Lens.

Quelques heures seulement après la démission puis la mise à pied du Portugais André-Villas Boas, celui qui se considère toujours avant tout comme le directeur du centre de formation du club phocéen s'est mué au pied levé en coach d'une équipe première pour la première fois de sa vie. "C'est une fierté parce que c'est l'OM et pas n'importe quel club", a-t-il réagi à l'issue de la rencontre conclue sur un nul (2-2) qui permet aux Marseillais de stopper l'hémorragie après quatre revers de rang toutes compétitions confondues.

"Quand on mène 2-0, on peut avoir des regrets, a souligné l'homme de 62 ans. Mais je suis très fier des joueurs. Le nul est mérité parce qu'on aurait pu perdre en deuxième période face à une belle équipe de Lens. Les joueurs ont répondu aux attentes en termes de générosité et d'engagement, je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'était dur physiquement en fin de match. Je suis persuadé qu'il y a un grand lien entre physique et mental et les événements ont marqué les joueurs".

Ex-prof de mathématiques et de sciences naturelles

Nasser Larguet sera vraisemblablement encore sur le banc pour le 100e "Clasico" de l'histoire face au PSG, dimanche 7 février (21h) au stade Vélodrome. Celui qui restera comme le troisième entraîneur de l'ère Frank McCourt, aussi éphémère soit-il a priori, est né au Maroc, à Berkane, le 6 novembre 1958. Après des études au lycée Paul-Valéry de Meknès, il rejoint la France pour des études de pharmacie et de microbiologie à l'université de Caen.

Au début des années 1980, il devient professeur de mathématiques et de sciences naturelles dans un petit collège du Calvados, tout en pratiquant le football à un niveau amateur. Sa carrière de dirigeant décolle véritablement dans les années 1990 : il occupe successivement le poste de directeur du centre de la formation à Rouen, Cannes, Caen, puis, au début des années 2000 au Havre (où il entraînera aussi la réserve durant deux ans).

À Marseille depuis juin 2019

Dénicheur et accompagnateur de jeunes talents (Peter Luccin, Jonathan Zebina, Sébastein Frey, Bernard Mendy, Mathieur Bodmer,Anthny Le Tallec, Florent Sinama-Pongolle, Ste Mandanda ou encore Lassana Diarra), Nasser Larguet obtient son diplôme d'entraîneur professionnel en 2006, ce qui lui a permis d'être propulsé sur le devant de la scène en ce début d'année 2021.

Nommé directeur technique national du Maroc en 2014, il revient en France en juin 2019, peu après l'arrivée de Villas-Boas, pour prendre en charge la formation marseillaise. Un peu plus de 19 mois plus tard, le voilà à préparer un OM-PSG, sans doute le match le plus attendu de la saison avec son pendant au Parc des Princes. Va-t-il y prendre goût ?