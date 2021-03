publié le 02/03/2021 à 13:30

L'intérim Nasser Larguet à Marseille va sans doute prendre fin mardi 2 mars avec l'intronisation attendue de l'Argentin Jorge Sampaoli. Le directeur du centre de formation de l'OM va retrouver son poste après quatre semaines plutôt réussies dans le rôle de pompier de service : sept matches, deux succès, quatre nuls et une défaite face au PSG. 9e après le dernier match de André Villas-Boas, l'équipe phocéenne est remontée à la 7e place, à deux longueurs de la 5e.

9e, c'est aussi la place de Rennes au terme de l'aventure avec Julien Stéphan, démissionnaire lundi 1er mars après une série de sept matches sans succès et quatre défaites de rang. Les dirigeants bretons ont tenté, en vain, de faire revenir le fils de Guy Stéphan sur sa décision. Ils planchent désormais sur le nom de son successeur, même s'ils vont se laisser le temps de la réflexion.

Dans l'immédiat, pour le déplacement à Lyon (3e), mercredi 3 mars (19h) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, l'équipe rouge et noir sera conduite par l'adjoint de Stéphan, Philippe Bizeul, titulaire lui aussi du BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de football). Éliminée de la Coupe de France par Angers (2-1), le Stade Rennais ne jouera ensuite pas ce week-end mais une semaine plus tard, mercredi 10 mars (19h), en match en retard de la 22e journée à Marseille.

Génésio en pole

Cela laisse le temps au grand patron François Pinault, au président Nicolas Holveck et au directeur sportif Florian Maurice d'affiner leur choix. Au lendemain de la démission de Julien Stéphan, le dernier nommé semble l'acteur central du dossier : Maurice a côtoyé Bruno Génésio à Lyon et joué avec Jocelyn Gourvennec. Libres, ces deux entraîneurs arrivent en tête de liste des suppléants potentiels.

Selon plusieurs sources, Maurice et Génésio entretenaient de bonnes relations lorsque le premier était responsable de la cellule de recrutement de l'OL (2014-2020) et le second entraîneur des Gones (décembre 2015-mai 2019). Bien que chahuté par de nombreux supporters lyonnais et moqué sous le surnom de "Pep Génésio", l'homme de 54 ans a conduit Lyon sur le podium de L1 trois fois sur quatre... et battu le Manchester City de la référence Guardiola sur sa pelouse en Ligue des champions.

Génésio se retrouve disponible depuis le début de l'année après une séparation à l'amiable avec le club chinois de Beijing Guoan. Son bilan : un titre de vice-champion six mois après son arrivée puis une élimination en demi-finale d'une saison 2020 au format revu en raison de la crise sanitaire. Sur les 41 matches disputés avec le club de la capitale chinoise, il en a remporté 25 (pour 9 nuls et 7 défaites).

Gourvennec reste sur deux échecs

Gourvennec, lui, a effectué ses classes à La-Roche-sur-Yon (DH) avant de faire remonter Guingamp du National en Ligue 1 en trois saisons. Promu, l'En Avant décroche aussi la Coupe de France en 2014. Six ans après sa prise de fonction, l'ancien milieu rejoint les Girondins de Bordeaux en mai 2016. Il y termine sa première saison à la 6e place mais est écarté au cours e la deuxième, en janvier 2018.

Sa dernière expérience sur un banc relève également de l'échec : de retour à Guingamp en novembre 2018, il atteint la finale de la Coupe de la Ligue mais ne peut empêcher le retour du club costarmoricain en Ligue 2. Redevenu consultant, Gourvennec peut séduire les dirigeants rennais pour son passé d'ancien joueur du club (1991-1995, 2000-2002). C'est à Marseille (1998-1999) et Bastia (2002-2004) qu'il a pu nouer des liens avec Florian Maurice.