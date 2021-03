Ligue 1 : l'OM s'impose face à Rennes pour la première de Sampaoli

publié le 10/03/2021 à 21:49

L'Olympique de Marseille retrouve un semblant de sourire. Trois jours après son humiliante élimination en Coupe de France face au modeste club de l'AS Canet (N2), les Phocéens, sous la houlette de leur nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, se sont imposés à domicile face au Stade Rennais (1-0), lors d'un match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain Michaël Cuisance a délivré ses coéquipiers en toute fin de match, de la tête (88e).

Entre deux équipes qui ne savaient plus depuis longtemps comment on gagne en L1, le duel a longtemps semblé devoir se finir sur un 0-0 logique. Mais les changements de Jorge Sampaoli ont payé puisque trois remplaçants, Luis Henrique, Dario Benedetto, et enfin Michaël Cuisance, sont directement impliqués sur l'action du but.

Ce succès permet à l'Olympique de Marseille de remonter à la 6e place (42 points), avec l'espoir de décrocher une qualification en Europa League et de sauver ce qui reste à sauver de sa saison catastrophe. De son côté, le Stade Rennais reste à la 10e place (38 points).