Football : 65% des Français favorables au retour des supporters dans les stades

publié le 26/02/2021 à 18:30

65% des Français sont favorables au retour des supporters dans les stades avant la fin de la saison. Si elle est stable dans le temps, l’image des supporters de football reste très contrastée : 55% des Français en ont une mauvaise opinion, 69% des amateurs de football en ont une bonne opinion.

Le sentiment que l’avis des supporters est trop pris en compte dans le fonctionnement des clubs devient majoritaire chez les Français et progresse chez les amateurs de football. Pour 70% de ces derniers, les supporters doivent être consultés concernant l’identité et la culture du club, alors qu’ils ne doivent pas être consultés concernant le choix du président (56%), le choix de l’entraîneur (64%) ou le recrutement et la vente de joueurs (65%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mardi 23 et mercredi 24 février 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 428 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. 65% des Français favorables au retour des supporters dans les stades

Depuis le reconfinement du 30 octobre, les matchs de football professionnel se déroulent à huis clos en France. Avant cela, ils avaient pu se jouer depuis juillet devant des publics allant de 1.000 à 5.000 personnes selon le niveau d’alerte face au coronavirus des zones où ils se

jouaient. Aujourd’hui, après quatre mois de huis clos total, les Français sont majoritairement favorables au retour des supporters dans les tribunes avant la fin de la saison.

18% d'entre eux se prononcent pour des matchs tests devant 4.000 à 5.000 personnes, solution envisagée par la ministre déléguée aux Sports ; 32% sont favorables à une jauge d’un siège sur quatre ; et 15% sont disposés à aller plus loin que 25% de la capacité d’accueil, en ligne avec la proposition de Noël Le Graët d’accueillir des supporters sur 30% des places disponibles au Stade de France pour le match France - Ukraine du 24 mars.

Les amateurs de football sont même encore plus enthousiastes : 87% sont favorables au retour des supporters dans les stades, 28% en mettant préalablement en place des matchs tests, 45% avec une jauge de 25% et 14% avec une jauge supérieure.

65% des Français favorables au retour des supporters dans les stades Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. L’image des supporters reste très contrastée

Aujourd’hui, 45% des Français ont une bonne opinion des supporters de football contre 55% qui en ont une mauvaise. Chez les amateurs de football les résultats sont plus positifs : 69% ont une bonne opinion des supporters contre 31% qui en ont une mauvaise.

Notons que l’image des supporters n’a été ni détériorée par les récents évènements au centre d'entraînement de Marseille, ni bonifiée par leur absence en tribunes due au huis clos. La part de bonnes opinions à l’égard des supporters est en effet quasi-stable chez

les Français (de 44% en mars 2019 à 45% aujourd’hui) et les amateurs de football (de 71% en mars 2019 à 69% aujourd’hui).

Dans la population nationale, il est intéressant d’observer que c’est auprès des 18-24 ans (63% de bonnes opinions), des 25-34 ans (55%), des ouvriers (53%) et des employés (52%) que les supporters sont les plus populaires alors que les mauvaises opinions sont plus nettement majoritaires chez les 50-64 ans (60%), les 65 ans et plus (68%), les cadres (59%) et les retraités (67%).

L’image des supporters reste très contrastée Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. L'avis des supporters désormais trop pris en compte

Le sentiment que l’avis des supporters est trop pris en compte dans le fonctionnement des clubs devient majoritaire chez les Français (52%, +9 points) et progresse chez les amateurs de football (45%, +5 pts) en comparaison à notre mesure d’avril 2019. Il faut cependant souligner que chez les amateurs de football, le sentiment que les supporters ne sont pas assez écoutés domine, même s’il diminue (55%, -5 pts).

L'avis des supporters désormais trop pris en compte Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Sur quels sujets doivent-ils être consultés ?

Les sujets sur lesquels les supporters doivent être écoutés sont assez tranchés dans l’esprit des amateurs de football. Majoritairement, ils jugent que les supporters doivent être consultés avant que leurs clubs prennent des décisions sur l’identité et la culture du club (70%) et le design et les couleurs des nouveaux maillots (69%).



En revanche, les amateurs de football se montrent plus réservés sur la place que doivent occuper les supporters concernant les décisions d’organisation et de stratégie. Ils pensent majoritairement que les supporters ne doivent pas être consultés pour les décisions relatives

aux choix de président (56%), aux choix d’entraineur (64%) et au recrutement et à la vente de joueurs (65%).

Sur quels sujets doivent-ils être consultés ? Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax