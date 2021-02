publié le 12/02/2021 à 18:30

Pour la saison prochaine, les Français (73%) et les amateurs de football (72%) préfèrent largement voir le Paris Saint-Germain conserver Kylian Mbappé plutôt que recruter Lionel Messi (24 et 27%), en fin de contrat au FC Barcelone.

Dans une saison plus compliquée que les précédentes sur le plan sportif, seuls 43% des amateurs de football et 30% des Français pensent que le club de la capitale peut gagner la Ligue des champions cette année, un potentiel au plus bas depuis 2015. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 10 et jeudi 11 février 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Garder Mbappé plutôt que recruter Messi

À J-3 du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, les Français et les amateurs de football n’échangeraient pas Kylian Mbappé contre Lionel Messi. Près de trois quarts des Français (73%) et des amateurs de football (72%) estiment que Paris doit conserver Kylian Mbappé plutôt que recruter Lionel Messi.

S’il supposait le départ de Mbappé, le transfert à Paris de l’attaquant argentin ne séduirait que 24% des Français et 27% des amateurs de football. Au-delà de la seule question de la valeur sportive des deux joueurs, les Français expriment ici aussi une possible réticence à l’égard du transfert d’un joueur aux revenus pharaoniques dans un contexte économique morose, plus âgé (33 ans contre 22 ans), et évoluant dans un secteur de jeu pour lequel l’équipe est déjà pourvue.

PSG : garder Mbappé plutôt que recruter Messi Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Gagner la ligue des champions : une majorité de non

Avec notamment 5 défaites en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, le PSG a atteint son plus haut total à ce stade sous l’ère QSI et les contre-performances de l’équipe de la capitale n’ont pas échappé aux amateurs de football.

Interrogés avant même l’annonce de la blessure de Neymar, seuls 43% d’entre eux jugent que le PSG peut gagner la Ligue des champions cette année, un chiffre très en dessous de notre mesure de 2020 au sortir de sa qualification contre le Borussia Dortmund (56%), de

notre sondage de 2016 avant son 8e de finale face à Chelsea (53%) ainsi qu’en 2015 avant son quart de finale face au FC Barcelone (47%).

Notons également qu’en 2018, 76% des amateurs de football voyaient le PSG remporter la Ligue des champions dans les trois ans.

PSG : gagner la ligue des champions, une majorité de non Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama