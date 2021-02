JO 2021 de Tokyo : 60% des Français ne souhaitent qu'ils soient maintenus

publié le 31/01/2021 à 08:20

69% des Françaises et des Français estiment que les Jeux Olympiques de Tokyo ne pourront pas se tenir du mercredi 28 juillet au dimanche 8 août prochain, les nouvelles dates prévues après un report d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les sondés sont à peine un peu moins à souhaiter un nouveau report de ces JO : 60%.

Pour 57% des personnes interrogées, les athlètes ne doivent par ailleurs pas être considérés comme prioritaires à la vaccination pour assurer le maintien de l'évènement. Et pour 62% d'entre elles la meilleure solution serait un report à 2024, ce qui décalerait les JO de Paris à 2028. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 546 amateurs de sport. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. 67% des Français imaginent un nouveau report...

Thomas Bach, le président du Comité international olympiuque, et Yoshiro Mori, le président du Comité d’organisation des Jeux de Tokyo, ont une nouvelle fois affirmé leur volonté de maintenir les Jeux cet été, un an après la date initialement prévue après un premier report décidé l’an passé.

À six mois de la cérémonie d’ouverture, la pression est pourtant totale sur les organisateurs. Récemment, un sondage révélait que 80% des Japonais s’opposaient à la tenue des Jeux dans leur capitale cet été. Le "pays du soleil levant" est pour le moment plutôt épargné par la pandémie et les Japonais craignent une diffusion du virus à cause des délégations potentiellement infectées.

Dans ce contexte, les Français voient mal comment les Jeux pourraient se dérouler comme prévu en juillet et août prochain. Pour 69% de nos concitoyens, ils ne seront pas maintenus (52% probablement pas, 17% certainement pas). Les amateurs de sport sont un peu moins pessimistes mais 60% d’entre eux anticipent aussi un nouveau report.

JO 2021 : 67% des Français imaginent un nouveau report Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. ... et 60% le souhaitent

Interrogés sur le souhait de voir les Jeux maintenus cet été, 60% des Français répondent par la négative. Cela souligne, une nouvelle fois, le rapport qu’entretiennent les Français au sport de haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. Il reste "secondaire" à leurs yeux et ne justifie pas que des risques de contaminations soient pris.

JO : 60% des Français souhaitent un nouveau report Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Les athlètes pas prioritaires

Une majorité de sondés va même encore plus loin en considérant que le maintien des Jeux ne doit pas justifier la priorisation des athlètes à la vaccination (57%).

JO : les athlètes pas prioritaires pour la vaccination Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Reporter Tokyo à 2024 plutôt qu’à 2032

Sir Matthew Pinsent, quadruple champion olympique d'aviron entre 1992 et 2004, a proposé de décaler les JO de Tokyo à 2024 s'ils ne pouvaient se dérouler cette année, une décision qui repousserait ceux de Paris à 2028 et ceux de Los Angeles à 2032.



Cette idée séduit les Français et les amateurs de sport. 62% d’entre eux optent pour cette option plutôt que pour celle consistant à conserver les dates de Paris et de Los Angeles en repoussant Tokyo à 2032.

JO : reporter Tokyo à 2024 plutôt qu’à 2032 Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax