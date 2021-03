publié le 02/03/2021 à 12:44

La nuit a été courte pour Frank McCourt. Arrivé lundi 1er mars à Marseille, l'homme d'affaires américain de 67 ans, propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, doit accueillir mardi 2 mars le nouvel entraîneur, l'Argentin Jorge Sampaoli, fraîchement débarqué d'Amérique du Sud.

Absent pendant toute la crise du début de l'année, sur le terrain, en coulisses avec la démission puis la mise à pied d'André Villas-Boas, et au centre d'entraînement, pris pour cible par des supporters, McCourt se veut omniprésent depuis son arrivée. Son van noir a été aperçu à la mairie, au stade Vélodrome, dans un hôtel en face pour des rendez-vous et dans un quatre étoiles du Vieux-Port pour se reposer un peu.

L'homme de Boston a déjà rencontré les représentants des supporters et leur a assuré qu'ils ne courraient plus le risque d'être évincés du stade Vélodrome. Il a aussi certifié à Christian Cataldo, le président des Dodgers, que l'ancien président Jacques-Henri Eyraud était bel et bien "out". "Et il nous a répété trois fois que le club n'était pas à vendre", précise encore l'inconditionnel des ciel et blanc.

Signe d'apaisement des supporters

Frank McCourt doit aussi rencontrer les joueurs dans l'après-midi à la Commanderie, le centre d'entraînement pas encore totalement réparé après l'intrusion d'il y a un mois. En signe d'apaisement, les groupes de supporters ont proposé de payer les dégâts, estimés à 87.000 euros.