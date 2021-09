Mondial 2022 : pourquoi certains Brésiliens sont absents des qualifications ?

Le Brésil va renoncer à convoquer neuf de ses joueurs évoluant dans le championnat anglais pour des matches de qualification au Mondial 2022, en raison du refus de la Premier League de permettre leur voyage en raison de la pandémie de Covid-19.

Ce refus concerne Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Raphinha (Leeds United), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool) et Fred (Manchester United). De son côté, Matheus Nunes (Sporting, Portugal) ne sera pas non plus présent, pour n'avoir pas complétement achevé sa vaccination contre la Covid-19, selon les médias portugais et brésiliens.

Tout comme la ligue anglaise, les championnats espagnol, italien et portugais avaient dans un premier temps refusé de libérer les Sud-Américains pour les matchs de qualification au Mondial qatari. Mais la Premier League est celle qui est restée la plus ferme dans sa décision, au détriment d'autres équipes de la région comme l'Uruguay et le Chili.