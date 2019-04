publié le 26/04/2019 à 14:15

À l'approche du mercato estival, qui durera du 11 juin au 2 septembre 2019 en France, les rumeurs et les envies d’ailleurs éclosent. Et le PSG ne fait bien sûr pas exception à la règle. Après que Thomas Tuchel a effectué de nombreuses critiques quant à son manque de joueurs dans son effectif, le club de la capitale risque d’être actif sur le marché des transferts.



Depuis l'arrivée des Qataris en 2011, de nombreux joueurs ont rejoint Paris. Beaucoup d'arrivées, souvent, mais moins de départs. Ce sera sans doute le cas cet été, avec les départs plus ou moins certains de plusieurs membres de l'effectif : Adrien Rabiot, Edinson Cavani, Julian Draxler, Thomas Meunier, Layvin Kursawa ou encore Gianluigi Buffon et Dani Alves.

Selon le quotidien sportif L'Équipe daté du vendredi 26 avril, l'entraîneur Thomas Tuchel souhaiterait se débarrasser de Draxler, Meunier et Kursawa. Contrairement à ces trois joueurs, Edinson Cavani (32 ans) rentre encore dans les schémas de jeu du coach allemand. Mais l'Uruguayen, en contrat avec Paris jusqu'en 2020, est courtisé par Manchester United et l'Atletico de Madrid et pourrait rapporter au moins 50 millions d'euros.

Buffon va-t-il payer sa bourde ?

Arrivé à Paris l'été dernier en provenance la Juventus Turin à la surprise générale, Gianluigi Buffon (41 ans) ne va-t-il rester qu'une saison à Paris ? L'année optionnelle de son contrat n’a toujours pas été activé. En raison de sa bourde contre Manchester United en Ligue des champions ? Selon Mediaset, groupe de média italien, "Gigi" pourrait revenir dès cet été à la Juve pour entraîner les jeunes gardiens.

Dans le sens des arrivées, Paris est toujours à la recherche d'un voire plusieurs milieux défensifs et sans doute d'au moins un attaquant afin de pouvoir créer une profondeur de banc en cas d'absence d'une des stars, comme ces dernières (longues) semaines.



Au milieu, la solution se trouve peut-être à Naples, en la personne du Brésilien Allan. Sur le front de l'attaque, le Lillois Nicolas Pépé et l'Interiste Mauro Icardi seraient toujours dans le viseur. Mais il faudrait débourser 70 millions pour récupérer l'un comme l'autre.