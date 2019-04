publié le 23/04/2019 à 18:32

Ce n'est plus un secret pour personne, Eden Hazard souhaite quitter Chelsea pour rejoindre le Real. En contrat jusqu'en 2020 avec les "Blues" londoniens, le Belge est tout près de rejoindre le principal club de la capitale espagnole. Une consécration pour lui, qui a toujours exprimé son souhait d'évoluer sous le maillot "merengue", un rêve qui serait sur le point de se réaliser.





Pour rejoindre le Real, Eden Hazard a refusé trois propositions de renouvellement de contrat de la part de ses dirigeants. L'appel de Zinedine Zidane ne semble pas refusable pour le meilleur joueur de Premier League 2015. Souvent adulé par le technicien français, Eden Hazarda été réclamé par le champion du monde 98 à son président Florentino Perez.

Un transfert avoisinant les 100 millions d'euros

Selon le quotidien madrilène Marca, les dirigeants du Real et ceux de Chelsea FC se sont mis d'accord sur un transfert avoisinant les 100 millions d'euros pour cet été. De toute manière, le club londonien n'a aucun intérêt à garder Eden Hazard dans ses rangs. À un an de la fin de son contrat, le vendre cet été permet au club de ne pas laisser partir un joueur gratuitement, au mercato d'été 2020.

Un transfert d'une telle ampleur serait le plus élevé de l'histoire du Real Madrid, devant celui de Christiano Ronaldo, arrivé de Manchester United pour 91 millions d'euros, et devant celui de Gareth Bale, arrivé de Tottenham pour 94 millions d'euros. Avec également la rumeur sur le transfert de Paul Pogba à la maison blanche, le Real serra inévitablement l'un des clubs les plus actifs lors du mercato estival 2019.