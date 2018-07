et AFP

Costume impeccable et langue de Molière en préambule: Gianluigi Buffon, humble mais sûr de sa force, a déjà posé son empreinte sur le Paris SG... et avancé ses pions dans l'optique de la guerre des goals, à venir. "Personne ne m'a jamais dit que j'étais titulaire a priori (...) Mais je veux démontrer que je suis un grand gardien": en une phrase, Buffon, le portier aux 176 sélections avec l'Italie a respecté les codes de la politesse, sans renier ses ambitions.



Comment pourrait-il en être autrement pour l'emblématique gardien de la Squadra Azzura, dont l'élégance autant que le niveau affiché tout au long de ses plus de 20 ans de carrière ont grandement contribué à sa venue à Paris malgré son âge avancé ? (40 ans). Détendu, souriant, affichant une sérénité à toute épreuve, le champion du monde 2006 s'est parfaitement plié à l'exercice d'une présentation, rendez-vous finalement rare pour lui dans sa carrière. Paris n'est que son troisième club professionnel, après Parme (1991-2001), puis la Juventus (2001-2018).

"J'ai toujours été titulaire à Parme, à la Juve et en sélection nationale", a souligné Buffon, indiquant par ailleurs que le staff technique parisien ne lui avait pas assuré d'évoluer en tant que N.1 cette saison. "J'ai toujours été un joueur qui a conquis sa place de titulaire sur le terrain", a poursuivi l'Italien, qui devra composer avec la concurrence du Français Alphonse Aréola et de l'Allemand Kevin Trapp, tous deux internationaux.

Au contact des Ultras

Le portier transalpin a ensuite fait connaissance avec les supporters parisiens, allant notamment au contact des Ultras qui avaient fait le déplacement devant le Parc des Princes. Gianluigi Buffon a même attrapé un fumigène tendu par l'un d'entre eux, tandis que ceux-ci scandaient son nom.

