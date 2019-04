publié le 19/04/2019 à 17:15

"On va toujours défendre les joueurs si on a l'impression qu'ils jouent avec une grande mentalité, et avec faim. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible". Pour la première fois de la saison, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel n'a pas protégé son groupe après la défaite à Nantes (3-2), mercredi 17 avril, qui repousse encore l'officialisation du titre de Champion de France.



Paris s'est rendu en Loire-Atlantique sans de nombreux cadres, de Neymar à Cavani en passant par Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Bernat et Mbappé. Pour les cinq premiers cités, il s'agit de blessures dont le coach allemand se serait bien passé. Mais une fois dressé ce constat, la tournure des événements conforte sa position, lui qui n'a de cesse d'alerter sa direction sur la faible densité de son effectif.

Car ce qui est mis en lumière au Paris Saint-Germain depuis dix jours, c'est que les joueurs censés incarner une alternative ne sont absolument pas au rendez-vous. Les Kimpembe, Draxler, Kehrer, Kurzawa, Nkunku... ont tous failli aux yeux de Tuchel, qui n'hésite donc plus à les accabler.

Il a toujours confiance en ses cadres

Ce jugement traduit en fait la volonté de l'ancien coach du Borussia Dortmund d'un grand ménage à l'intersaison, mais chez les remplaçants, pas au niveau des cadres, en qui il a totalement confiance. La preuve, c'est qu'il a épargné Mbappé de cette galère à Nantes. Comme si il avait un peu anticipé cette nouvelle sortie de route des seconds couteaux.



Par ailleurs, le secteur médical du club n'échappera pas non plus à un audit dans les semaines à venir. Comment expliquer une telle hécatombe à ce moment crucial de la saison ? Certains observateurs se demandent ainsi comment le PSG aurait pu rivaliser en Ligue des champions face au FC Barcelone s'il s'était qualifié contre Manchester United...