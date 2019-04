publié le 05/04/2019 à 15:12

"Les histoires d'amour finissent mal en général", clame le tube des Rita Mitsouko sorti en 1986. Après sept années forcément pleines de bas et de (très) hauts, la relation entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain va-t-elle s'achever cet été, contre la volonté de l'attaquant uruguayen de 32 ans ? C'est l'hypothèse développée par Le Parisien, vendredi 5 avril, à deux jours d'un PSG-Strasbourg peut-être décisif pour le titre de champion de France.



Blessé à la cuisse droite depuis le 9 février et un penalty tiré et transformé face à Bordeaux, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (192 buts en 273 matches) ne disputera pas cette rencontre. Comme Neymar, il espère être prêt pour la finale de la Coupe de France, prévue le samedi 27 avril face à Rennes à Saint-Denis. Derrière, il restera cinq journées de championnat à disputer, probablement pour du beurre.

Selon le quotidien francilien, Cavani a toujours l'intention d'aller jusqu'au bout de son contrat dans la capitale, en juin 2020, d'autant que sa femme va bientôt accoucher de leur premier enfant. Mais le club, lui, ne voit pas la situation du même œil. D'une part, le céder cet été permettrait de récolter entre 40 et 50 millions d'euros. D'autre part, "El Matador" ne serait plus aussi indispensable pour l'entraîneur allemand Thomas Tuchel.

Mbappé a déjà pris le relais

S'il a encore inscrit 22 buts toutes compétitions confondues cette saison en 27 matches, (deux en Ligue des champions), l'avant-centre de 27 ans semble plus fragile physiquement à 32 ans. Surtout, en son absence, Kylian Mbappé a pris le relais sans décevoir : le prodige de 20 ans vient de signer neuf réalisations lors des sept derniers matches du PSG en Ligue 1. Certains souligneront que le Français est moins impliqué dans les taches défensives que l'Uruguayen. Tuchel et les décisionnaires parisiens jugeront.