publié le 25/04/2019 à 17:23

Samedi 20 avril 2019, Florent Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, s'est rendu au stade du Roudourou pour superviser Marcus Thuram (21 ans, 1,89 m), jeune attaquant (21 ans) de l'EAG Guingamp et fils de Lilian. L'Olympique Lyonnais s’intéresse au meilleur buteur du club breton, 12 réalisations cette saison en Ligue 1, malgré la mauvaise saison du club, actuellement dernier du championnat de France.



L'international français des moins de 20 ans (3 buts en 11 sélections), aurait, selon Yahoo sport, entamé les discussions avec l'OL, et celles-ci seraient déjà bien avancées. En contrat avec Guingamp jusqu'en 2020, la valeur marchande du joueur serait de 9 millions d'euros selon le site spécialisé Transfertmarkt.

À 21 ans, Marcus Thuram est passé par l'ACBB de Boulogne chez les jeunes et par Sochaux chez les professionnels. Dans le Rhône Il pourrait être le futur remplaçant de Moussa Dembélé, si ce dernier partait au bout d'en an seulement, ou incorporé à la concurrence pour évoluer sur le côté gauche de l'attaque.

Au-delà des mouvements de joueurs, la question centrale du mercato lyonnais reste la succession de Bruno Génésio, qui ne prolongera pas son bail sur le banc lyonnais à la fin de la saison. Quelques heures après avoir fermement démenti les rumeurs sur une possible arrivée de Laurent Blanc sur Twitter, mercredi 24 avril 2019, Jean-Michel Aulas s’est exprimé le soir même sur le sujet, suite au sacre de championne de France de l'équipe féminine de l'OL.



"Laurent Blanc fait partie des entraîneurs qui peuvent m’intéresser", a concédé le président du club. "Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et avec l’Olympique Lyonnais, mais c'est aussi le cas pour José Mourinho et pour d'autres". Sur le papier, Laurent Blanc (53 ans) semble requérir le profil idoine pour l'Olympique Lyonnais : un entraîneur français, réputé et disponible.