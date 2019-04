publié le 17/04/2019 à 13:11

Nicolas Pépé va-t-il se retrouver mentionné dans les colonnes transferts des quotidiens et magazines nationaux chaque jour jusqu'à l'officialisation de son départ de Lille cet été ? Immense révélation de cette saison 2018-2019 de Ligue 1 avec ses 19 buts et 11 passes décisives après 32 des 38 journées, l'attaquant du Losc fait saliver l'Europe du foot depuis de nombreux mois déjà.



Mardi 16 avril, France Football assurait que l'Inter Milan avait déjà transmis une offre de 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant international ivoirien de 23 ans. Mercredi 17 avril, Le Parisien assure que le natif de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, est aussi la priorité numéro 1 de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.

Visiblement, l'Allemand n'a pas attendu la démonstration du joueur d'1,83 m face à son équipe pour s'en convaincre (victoire 5-1 du Losc face à Paris dimanche 14 avril avec un but et deux passes de Pépé). Séduit par les innombrables qualités de l'ancien Angevin, sens tactique, percussion, adresse, repli défensif, il souhaite le mettre en concurrence avec Angel Di Maria, notamment en complément de Neymar, Kylian Mbappé et Edinsoin Cavani, si ce dernier reste.

Lopez espère au moins 80 millions d'euros

Donné partant à 100% par son propre président, Gérard Lopez, qui espère au moins 80 millions d'euros de sa pépite achetée pour à peine 10 il y a deux ans, Nicolas Pépé a longtemps été annoncé proche d'un accord avec le Bayern Munich ces dernières semaines. Avec les jeunes de l'Ajax Amsterdam, il sera à coup sûr l'un des grands acteurs du prochain mercato, qui ouvrira ses portes en France le mardi 11 juin.