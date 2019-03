publié le 20/03/2019 à 12:03

Véronique Rabiot revient sur le devant de la scène médiatique pour défendre son fils Adrien et faire une mise au point avec les dirigeants parisiens, mercredi 20 mars dans les colonnes du journal L'Équipe. Selon elle, le milieu de terrain du PSG "est prisonnier" et "même otage" du club alors qu'il "n'a commis aucune faute", déclare-t-elle, trois mois après sa sortie du silence sur RTL.



"Bientôt, c'est au pain sec, à l'eau et au cachot", poursuit la mère et agent du joueur de 23 ans, cinq jours après sa mise à pied, sanction qui court jusqu'au 27 mars, L'international français (six sélections, aucun but), en conflit avec le PSG où il ne souhaite pas prolonger son contrat, a été sanctionné pour être sorti en boîte de nuit le soir de l'élimination en Ligue des champions, et pour avoir "liké" une vidéo de joie postée par Patrice Évra ce soir-là.

Il "vit très mal tout ce qui se passe", ajoute sa mère. "Là, il ne se passe plus rien pour Adrien. Adrien ne va pas se mettre à la poterie en attendant que ça se passe. Il faut bien qu'il s'occupe, qu'il vive ! On lui reproche de sortir (en boîte) alors qu'on ne veut plus le faire jouer. C'est contradictoire. Ce n'est pas possible de l'enfermer".

Adrien ne demande que ça : respecter son contrat Véronique Rabiot Partager la citation





"Adrien ne joue plus depuis décembre (le 11, à Belgrade en Ligue des champions, ndlr), et probablement jusqu'en juin, rappelle Véronique Rabiot. Ramené à une carrière professionnelle, six mois c'est énorme. On le prend en otage parce qu'il ne veut pas resigner, alors qu'il ne fait que respecter son contrat. Adrien ne demande que ça : respecter son contrat".



Le natif de Saint-Maurice (Val-de-Marne) continue à s'entraîner, même si sa mère refuse de préciser où. Cet hiver, il a été annoncé proche d'un accord avec le FC Barcelone à plusieurs reprises, avant de finalement resté à Paris.