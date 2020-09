publié le 02/09/2020 à 17:00

Ils ne manquent plus qu'elles. Après la phase finale de la Ligue des champions menée à son terme dans un format inédit à Lisbonne en août, la reprise de la Ligue 1, le début du Tour de France donné à Nice et le coup d'envoi de l'US Open, les sélections nationales de football doivent effectuer leur grand retour à partir de jeudi 3 septembre.

Cette date marque le lancement de la deuxième édition de la Ligue des Nations, avec notamment un Allemagne - Espagne à Stuttgart. L'équipe de France, elle, retrouvera la compétition deux jours plus tard, samedi 5 septembre (20h45), en Suède. Crise du coronavirus oblige, voilà près de 10 mois que les champions du monde en titre n'ont plus été réunis sous le maillot double étoilé.

C'était le dimanche 17 novembre, en Albanie, en conclusion des éliminatoires de l'Euro 2020, repoussé depuis à 2021 (11 juin-11 juillet). Les Bleus s'étaient imposés 2-0 grâce à des buts de Corentin Tolisso et Antoine Griezmann, s'assurant ainsi de la 1ère place de leur groupe devant la Turquie.

Six matches de Ligue des Nations, deux amicaux

13 jours plus tard, ils apprenaient l'identité de leurs adversaires au championnat d'Europe : Allemagne, Portugal et un troisième à déterminer entre l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie, la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Biélorussie. Le verdict aurait dû tomber le 31 mars. Mais la Covid-19 est passée par là. C'est désormais la date du 12 novembre qu'il faut attendre pour savoir.

D'ici-là, Kylain Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud & co. auront disputé six des huit rencontres à leur programme de cette fin d'année 2020. Il y en aura six en Ligue des Nations (Ligue A, groupe 3) et deux en amical face à des adversaires à déterminer, les mercredi 7 octobre et 11 novembre.

Retrouvailles avec la Croatie et le Portugal

Le programme en Ligue des Nations, lui, est clair (tous les matches à 20h45) : trois jours après Suède - France, les Bleus retrouveront la Croatie au Stade de France, mardi 8 septembre puis le Portugal le dimanche 11 octobre. La phase retour débutera le mercredi 14 octobre à Zagreb avant Portugal - France le samedi 14 novembre et enfin France - Suède le mardi 17 novembre.

Cette Ligue des Nations offrira un rattrapage à des équipes qui sont passées à côté de leurs éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Ceux-ci doivent se dérouler entre mars et novembre 2021. La date du tirage au sort des groupes pour la zone Europe n'a pas encore été fixée. Pour l'instant, les Bleus ne pensent qu'à une chose : reprendre le fil de leur histoire.

Équipe de France : le programme à venir

Fin 2020 :



Samedi 5 septembre (20h45) : Suède - France à Solna (Ligue des Nations)

Mardi 8 septembre (20h45) : France - Croatie à Saint-Denis (Ligue des Nations)

Mercredi 7 octobre : match amical contre un adversaire et dans un lieu à déterminer

Dimanche 11 octobre (20h45) : France - Portugal à Saint-Denis (Ligue des Nations)

Mercredi 14 octobre (20h45) : Croatie - France à Zagreb (Ligue des Nations)

Mercredi 11 novembre : match amical contre un adversaire et dans un lieu à déterminer

Samedi 14 novembre (20h45) : Portugal - France (Ligue des Nations)

Mardi 17 novembre (20h45) : France - Suède (Ligue des Nations)



Euro 2021 :



Mardi 15 juin (21h) : France - Allemagne à Munich

Samedi 19 juin (15h) : France - adversaire à déterminer à Budapest

Mercredi 23 juin (21h) : Portugal - France à Budapest