Ligue des champions : le Bayern Munich étrille le FC Barcelone

publié le 14/08/2020 à 22:51

Ce devait être un match équilibré, un choc des titans entre deux équipes dotées d'un impressionnant palmarès européen. Il n'en a finalement rien été : le Bayern Munich a littéralement corrigé le FC Barcelone (8-2), ce vendredi 14 août, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Les Bavarois décrochent leur qualification pour les demi-finales de la coupe aux grandes oreilles, au terme d'un match particulièrement spectaculaire au Stade de la Luz (Lisbonne).

Un doublé de Thomas Muller (4', 31'), un autre de Philippe Coutinho (85', 88'), ainsi que des buts d'Ivan Perisic (21'), Serge Gnabry (27'), Joshua Kimmich (63'), et Robert Lewandowski (82') ont permis à l'équipe allemande de largement se démarquer au score.

En face, les Blaugranas ont sauvé les meubles avec un but contre son camp de Daniel Alaba (c.s.c./7') et une réalisation de Luis Suarez (57'). Le FC Barcelone n'avait jamais perdu par 5 buts d'écart en Ligue des champions. C'est la plus large défaite de l'histoire européenne du club catalan.