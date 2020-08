Messi : Manchester City, PSG, Inter Milan... Quel club pour l'accueillir ?

publié le 26/08/2020 à 12:41

Qui l'eut cru, tant l'histoire d'amour qui durait depuis 20 ans entre le joueur et son club semblait gravée dans le marbre ? Lionel Messi a demandé à quitter le FC Barcelone, mardi 25 août. Les Espagnols ne s'en remettent pas. Une "bombe", la "nouvelle de l'année", ont lâché des présentateurs de journaux télévisés, de quoi éclipser en tout cas pendant quelques heures la crise sanitaire.

Il y a quelques mois encore, le numéro 10 argentin de 33 ans envisageait de terminer sa carrière au FC Barcelone, où il a passé 16 saisons, disputé 731 matches, inscrit 634 buts, décroché quatre Ligue des champions, six Ballon d'Or... Mais la fin de saison du Barça, avec la perte du titre de champion d'Espagne et surtout la gifle (8-2) reçue face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions ont sans doute changé la donne.

Il y a peut-être aussi chez le gaucher de 1,70 m l'envie de vivre une nouvelle aventure. Il est arrivé en Catalogne à l'âge de 13 ans, en l'an 2000. Quatre ans plus tard, le 16 octobre 2004, le natif de Rosario dispute ses premières minutes en championnat avec les professionnels, numéro 30 sur le dos.

Deux clauses

Si le divorce a bel et bien lieu, si le Barça consent à accepter un départ de son prodige, quels sont les clubs susceptibles de l’accueillir ? Cette simple question relevait il y a quelques heures encore du fantasme pour les amateurs de football. Messi peut-il s'adapter à une autre équipe ? À un autre championnat ?

Avant de lister les potentiels hôtes, il faut rappeler les principales clauses présentes dans le contrat de l'Argentin, qui court jusqu'au 30 juin 2021. Il y en a deux. La première semble folle : chaque saison, Messi a la possibilité de rompre son contrat unilatéralement, sans que son futur club n'ait à payer le moindre euros, en la déclenchant avant le 10 juin. Cette date est passée, mais ses avocats mettent en avant le caractère atypique de cette saison en raison de la pandémie de coronavirus.

Si aucun compromis n'est trouvé, il lui reste donc encore presque un an de contrat. Pour partir, Messi devra alors payer ou faire payer sa clause libératoire, comme l'avait fait Neymar pour aller au PSG il y a trois ans. Sauf que ce n'est pas 222 millions d'euros qu'il faut cette fois débourser mais trois fois plus : 700 millions d'euros.

City, piste la plus sérieuse devant Paris

Au delà du transfert, il y a aussi le salaire astronomique du joueur : 71 millions d'euros brut annuel hors prime actuellement au Barça, 106 millions au total. Dès lors, la liste des clubs pouvant se permettre de l'accueillir se réduit considérablement. Trois noms se dégagent : Manchester City, le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan.

En Espagne, c'est le PSG qui revient le plus avec insistance. Messi s'est rendu compte que Paris rivalise désormais avec les meilleurs ; il retrouverait dans la capitale française deux de ses grands amis, Neymar et Angel Di Maria. Ajoutez Kylian Mbappé à Neymar et Messi et vous obtenez une attaque plutôt séduisante sur le papier.

Mais au lendemain de la "bombe", l'hypothèse la plus crédible semble Manchester City. Comme le PSG, le club anglais dispose de moyens colossaux et rêve depuis longtemps de recruter Messi. Deux hommes peuvent faire pencher la balance : son compatriote Sergio Agüero et l'Espagnol Pep Guardiola, l'entraîneur avec lequel il a vécu la plus belle période de sa carrière. Selon la chaîne catalane TV3, Messi aurait d'ailleurs appelé Guardiola il y a trois jours pour savoir si le club pouvait assumer son salaire.

L'Inter en embuscade

Reste l'Inter Milan, qui a déjà essayé de séduire l'Argentin l'été dernier. Le finaliste de la dernière Ligue Europa disposerait d'une enveloppe de 260 millions d'euros pour payer son salaire. En outre, le père de Messi vient récemment d'acquérir un appartement dans la capitale de la Lombardie. Mais si le nom de Messi fait rêver tous les clubs, il y autra un dernier élément à prendre en compte : le respect du fair-play financier.