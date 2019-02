publié le 11/02/2019 à 17:21

Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani. Tel était le 11 de départ du Paris Saint-Germain lors de sa dernière sortie en Ligue des champions cette saison, le mardi 11 décembre dernier, sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade (1-4). Deux mois plus tard, Thomas Tuchel ne peut plus compter que sur 9 de ces 11 éléments.



Le nom des deux absents est sur toutes les lèvres à l'approche du 8e de finale aller à Old Trafford contre un Manchester United métamorphosé depuis le tirage au sort. Neymar. Edinson Cavani. Le joueur le plus cher de l'histoire d'un côté. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG (192 réalisations) de l'autre, qui plus est auteur d'un début d'année 2019 tonitruant et premier défenseur de l'équipe.

Par qui les remplacer ? Si l'entraîneur allemand conserve ce schéma en 4-2-3-1, son compatriote Julian Draxler devrait occuper le poste de meneur de jeu en soutien de l'attaquant occupé par Neymar. Doublure théorique de Cavani, Éric Maxim Choupo-Moting, débuterait en revanche sur le banc. C'est alors Kylian Mbappé qui serait décalé de la droite vers l'axe, et Daniel Alves du poste de latéral à celui d'ailier.

Étoffer le milieu et/ou la défense

Les trois autres options de Tuchel consistent à étoffer le milieu et/ou la défense. En début de saison, Paris a parfois évolué en 4-3-3. Adrien Rabiot étant toujours écarté, les trois milieux retenus dans cette configuration pourraient être Alves ou la recrue argentine Leandro Paredes, Marquinhos et Marco Verratti, derrière un trio offensif Di Maria, Mbappé, Draxler.



Ce PSG version 20108-2019 est également apparu à plusieurs reprises avec une défense à trois en phase offensive ou cinq en phase défensive au cœur de l'automne. L'assise serait constituée de Thilo Kehrer, Thiago Silva et Prensel Kimpembe, avec Alves et Juan Bernat sur les côtés et un Draxler placé plus ou moins haut sur le terrain. Les équipes de départ seront connues une heure avant le coup d'envoi, mardi 12 février (21h).

Les 11 de départ possibles du PSG :

En 4-2-3-1 : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé





En 4-3-3 : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Alves (ou Paredes), Marquinhos, Verratti - Di Maria, Mbappé, Draxler



En 3-4-3 : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe - Alves, Verratti, Marquinhos, Bernat - Di Maria, Mbappé, Draxler



En 3-5-2 : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe - Alves, Verratti, Marquinhos, Draxler, Bernat - Di Maria, Mbappé