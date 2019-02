Manchester-PSG : comment expliquer l'éternelle malédiction parisienne ?

Thomas Tuchel et Edinson Cavani le 9 février 2019 au Parc des Princes

et Philippe Sanfourche

publié le 11/02/2019 à 12:29

Thiago Motta en 2013 pour un quart de finale face au FC Barcelone en 2013, Zlatan Ibrahimovic l'année suivant contre Chelsea, Thiago Silva en 2015 encore contre le Barça, sans oublier Marco Verratti et Javier Pastore face à Manchester City, jusqu'à Neymar l'an passé pour le match retour face au Real Madrid... Depuis son retour au premier plan sur la scène européenne, le PSG a toujours été confronté à des absences de marque lors des moments décisifs.



Cette hécatombe se poursuit donc en 2019 avec deux coups durs venus s'ajouter samedi 10 février au forfait déjà acté de Neymar : Edinson Cavani et Thomas Meunier ne joueront pas le 8eme de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United, mardi 12 février (21h). Et si Marco Verratti s'est remis d'une blessure à une cheville, il vient juste de retrouver la compétition.



Depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, les joueurs se succèdent, comme les entraîneurs et leurs staff techniques et médicaux. Mais rien n'y fait, le PSG collectionne les tuiles avant les grands rendez-vous européens. La poisse peut en partie expliquer cette forme de fatalité. Mais la pression mentale, énorme au sein du club sur cette compétition au fil des années sans succès, peut aussi générer un stress particulier que le corps finit par ressentir.

Retour le 6 mars

Cette spirale infernale, les joueurs de Thomas Tuchel espèrent l'enrayer au mental face au Manchester de Paul Pogba, avec des vertus collectives qui font les grandes équipes, capables de surmonter l'absence temporaire de leurs plus grands talents individuels. Trois semaines sépareront le match aller du retour au Parc des Princes, le mercredi 6 mars. Le temps pour Cavani, par exemple, d'être remis sur pied ?