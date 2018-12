publié le 11/12/2018 à 19:45

L'heure du verdict a sonné dans le groupe C de la Ligue des champions 2018-2019, le plus indécis, le seul où aucun qualifié pour les 8es de finale sont encore connus avant la 6e et dernière journée. Qui seront les deux vainqueurs du match à trois entre Naples (9 points), le PSG (8) et Liverpool (6) ? Le grand battu ? Réponse sur les coups de 22h35.



Avant que Lyon ne joue à son tour son avenir européen en Ukraine, mercredi 12 décembre (21h), à Kiev face au Shakhtar Donetsk, Paris a son destin entre ses pieds. Une victoire en Serbie, sur la pelouse du stade Marakana de l'Étoile Rouge de Belgrade, et la qualification sera dans la poche quoi qu'il arrive à Anfiled Road entre les Reds et le Napoli.



Si les hommes de Thomas Tuchel sont accrochés ou battus, tout dépendra en revanche de l'autre score, sachant que l'affaire peut bien se conclure en cas de revers si Liverpool ne gagne pas. Mais Paris entend surfer sur son match référence face au club anglais et sortir par la grande porte. L'Étoile Rouge peut encore se hisser à la 3e place, synonyme de repêchage en Europa League.