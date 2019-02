publié le 07/02/2019 à 11:31

Inédite sur la scène européenne, la double confrontation entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, en 8e de finale de cette Ligue des champions 2018-2019, va sans aucun doute rythmer la fin de l'hiver. Un autre club français pourrait toutefois sortir en grand vainqueur de ce premier tour de la phase à élimination directe : l'Olympique Lyonnais, qui n'aura rien à perdre face au FC Barcelone.



Si l'attention est d'abord portée sur le PSG, c'est que l'équipe de Thomas Tuchel tire la première, mardi 12 février (21h), en Angleterre, une semaine avant Lyon-Barça. Mais bien sûr, il y a aussi le lot de questions entourant le club de la capitale. Va-t-il encore sortir dès les 8es, comme lors des deux dernières saisons ? Peut-il passer ce tour sans Neymar ? Que vaut le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer, le successeur de José Mourinho ?

Comme depuis le début de la saison, un seul diffuseur propose en exclusivité et en direct toutes les affiches à la télévision : RMC Sport. Les clients de SFR, qui a acheté les droits des Coupes d'Europe sur la période 2018-20121, peuvent s'abonner pour 9 euros par mois, les autres pour 19 euros par mois.

RTL et RTL.fr mobilisés

RTL et RTL.fr seront bien sûr mobilisés, que ce soit pour les matches de Paris et de Lyon. Vous pourrez les suivre à la radio et en direct commentés sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur. Et jusqu'à chacun des coups d'envoi, retrouvez toutes les informations sur ces 8es de finale.